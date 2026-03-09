ΥΠΑΜ Τουρκίας: Εξι F16 και συστήματα αεράμυνας από σήμερα στα κατεχόμενα

Έξι τουρκικά F16 αναπτύχθηκαν από σήμερα στα κατεχόμενα, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

Αυτό έγινε, όπως αναφέρει το τουρκικό ΥΠΑΜ, «στο πλαίσιο της σταδιακής προσέγγισης για την ενίσχυση της ασφάλειας» της περιοχής.

Η Άγκυρα σημειώνει ότι τα συστήματα και τα αεροσκάφη έχουν ήδη μεταφερθεί και βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προσθέτει ότι «επιπλέον μέτρα θα ληφθούν εφόσον κριθεί αναγκαίο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών κινήσεων.

Milli Savunma Bakanlığı, 6 adet F-16 ve hava savunma sistemlerinin KKTC'ye konuşlandırıldığını açıkladı. pic.twitter.com/hkIsm6fg2K — Viralin Elli Tonu (@viralinellitonu) March 9, 2026

Τι σημαίνει η κίνηση σύμφωνα με τα τ/κ ΜΜΕ

Με αυτήν την κίνηση, η Άγκυρα καταδεικνύει ότι λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια της τουρκικής διοίκησης και της κοινωνίας στη βόρεια Κύπρο, η οποία δεν διαθέτει δικά της πολεμικά αεροσκάφη και αμυντικά συστήματα, ενόψει επιθέσεων που στοχεύουν την Κύπρο. Αυτό αναφέρει σε ανάλυσή της η kibrispostasi η οποία προσθέτει ότι «μια άλλη σημαντική πτυχή της πρόσφατης απόφασης της Τουρκίας είναι η απάντηση στην απόφαση της Ελλάδας να στείλει μαχητικά αεροσκάφη στην Κύπρο προς υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και η καταγραφή ότι η Τουρκία έχει επίσης λόγο στην προστασία του νησιού».

«Η Άγκυρα», σημειώνει το δημοσίευμα, «ανησυχεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επενδύσει πρόσφατα περισσότερα σε οπλισμό και προσπαθεί να μετατρέψει το νησί σε μια πιο στρατιωτικοποιημένη ζώνη μέσω περιφερειακών συμμαχιών».

«Η Τουρκία, η οποία δεν είχε δει την ανάγκη να αναπτύξει μόνιμη μαχητικά αεροσκάφη στο νησί λόγω γεωγραφικής εγγύτητας, κάνει τώρα αυτό το βήμα, το οποίο θεωρείται σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την εξισορρόπηση της μεταβαλλόμενης στρατιωτικής δυναμικής στην Κύπρο» αναφέρεται.