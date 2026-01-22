Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία θα επηρεάσει την Κύπρο τις επόμενες ώρες

Η κακοκαιρία που επηρεάζει την Κύπρο μετακινούμενη από την Ελλάδα κοπάζει ωστόσο νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την Ιταλία, ενώ την Κυριακή προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας πλησίον ή και πάνω από τις μέσες κλιματολογικές για την εποχή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Μετεωρολογικός Λειτουργός, Ανδρέας Χατζηγεωργίου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηγεωργόυ ειπε πως κατά τις βραδινές ώρες της Πέμπτης η ένταση των βροχών και της κακοκαιρίας θα είναι αυξημένη και ενδεχομένως στα παράλια της νήσου να μετατραπεί σε καταιγίδα με χαλάζι και εξήγησε ότι η κακοκαιρία στην Κύπρο οφείλεται στη χαμηλή πίεση που από την Τετάρτη επηρεάζει την Ελλάδα.

Διευκρίνισε ότι το φαινόμενο της χαμηλής πίεσης που κινείται από την Ελλάδα εξασθενεί και δεν αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα με την πρόβλεψη να είναι ότι τις πρωινές ώρες της Παρασκευής τα φαινόμενα θα περιοριστούν σε μεμονωμένες βροχές στα δυτικά, ορεινά και νοτιοδυτικά, δηλαδή την επαρχία Πάφου, τα ορεινά και ίσως την επαρχία Λεμεσού.

Από το βράδυ της Παρασκευής νέα χαμηλή πίεση που θα κινείται από τα βορειοανατολικά της Ιταλίας προς τα ανατολικά θα επηρεάσει την Κύπρο, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες του Σαββάτου, συνέχισε, προσθέτοντας ότι το απόγευμα του Σαββάτου ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί, ωστόσο επικρατεί αβεβαιότητα αναφορικά με τον βαθμό των φαινομένων που δυνατόν να παρουσιαστούν το Σάββατο και ως εκ τούτου είναι πρόωρο να αναφερθεί εάν θα εκδοθεί προειδοποίηση.

Περαιτέρω ανέφερε ότι μετά το Σάββατο προβλέπεται να εξασθενίσει η χαμηλή πίεση με τον καιρό την Κυριακή και τη Δευτέρα να προβλέπεται συννεφιασμένος με άνοδο της θερμοκρασίας την Κυριακή.

Ερωτηθείς αν μέχρι την Κυριακή η Κύπρος θα παραμείνει "στο ψυγείο", ο κ. Χατζηγεωργίου είπε ότι την Παρασκευή αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας σε σχέση με την Πέμπτη και πως αυτή θα κυμανθεί στο εσωτερικό και τα παράλια γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Πρόσθεσε ότι την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της νύχτας και την ημέρα πιθανόν στα ορεινά να σχηματιστεί παγετός με τη θερμοκρασία να είναι ένα με δύο βαθμούς χαμηλότερη από τις μέσες κλιματολογικές για την εποχή, και πως την Κυριακή αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας πλησίον ή και πάνω από τις μέσες κλιματολογικές για την εποχή.

Ερωτηθείς αναφορικά με τους ανέμους που συνοδεύουν την κακοκαιρία είπε ότι για ακόμα κάποιες ώρες την Πέμπτη οι άνεμοι θα είναι πολύ ισχυροί μέχρι και σφοδροί από 6 μέχρι και 7 με 8 μποφόρ στα παράλια, ενώ αργότερα θα εξασθενήσουν στα 6 μποφόρ για να πνέουν το βράδυ της Πέμπτης πολύ ισχυροί 5 μποφόρ.

Εξήγησε ότι μέχρι τη Δευτέρα δεν προβλέπονται άνεμοι πέραν των 5 μποφόρ, και πως οι άνεμοι θα πνέουν στα 5 μποφόρ κατά διαστήματα κυρίως στα παράλια.

