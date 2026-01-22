Η ΕΚΤ δεν βιάζεται να αλλάξει τα επιτόκια- Τι δείχνουν τα πρακτικά Δεκεμβρίου

Δεν βιάζονται να προσαρμόσουν τα επιτόκια του ευρώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται κοντά στον στόχο του 2% και φαίνονται άνετοι με τις εκτιμήσεις των επενδυτών για σταθερά επιτόκια καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίας της Τράπεζας του περασμένου Δεκεμβρίου, που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη.

Η ΕΚΤ διατήρησε το επιτόκιό της αμετάβλητο στο 2% στη διήμερη συνεδρίαση της 17ης-18ης Δεκεμβρίου και αύξησε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη, κάτι που οι αγορές θεώρησαν ως ένδειξη ότι είναι εξαιρετικά υψηλός ο πήχης για οποιαδήποτε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση, ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Philip Lane, είπε ότι εφόσον η οικονομία αναπτύσσεται όπως προβλέπεται, οι αλλαγές στα επιτόκια είναι απίθανο να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της τράπεζας στο εγγύς μέλλον.

Αυτό επιβεβαίωσε τα στοιχήματα της αγοράς ότι η ΕΚΤ θα κρατούσε στάση αναμονής για κάποιο χρονικό διάστημα έπειτα από οκτώ μειώσεις επιτοκίων με την τελευταία τον Ιούνιο του 2025.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούσε να είναι υπομονετικό, αν και αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως δισταγμός να δράσει ή ως ασυμμετρικό», αναφέρει η ΕΚΤ στα πρακτικά της. «Συνολικά, η ΕΚΤ βρίσκεται επί του παρόντος σε καλή θέση από άποψη νομισματικής πολιτικής, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η στάση της πρέπει να θεωρηθεί στατική», σημειώνεται.

Επισημαίνοντας την εξαιρετική αβεβαιότητα των νέων κινδύνων, όπως η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι δασμοί των ΗΠΑ, το κινεζικό ντάμπινγκ, «ορισμένοι» υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πίστευαν ότι οι κίνδυνοι ήταν διαστρεβλωμένοι σε σχέση με τον πληθωρισμό, υποτιμώντας την επίτευξη του στόχου, ενώ «μερικοί» φοβόντουσαν την υπέρβαση του στόχου.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και η κατεύθυνση της επόμενης κίνησης της ΕΚΤ, όποτε αυτή ερχόταν, είναι αβέβαιη.

«Είναι σημαντικό να μην δοθεί η εντύπωση ότι η επόμενη κίνηση θα είναι προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, ή να υπονοηθεί οποιαδήποτε μεροληψία για σύσφιξη ή χαλάρωση», της πολιτικής, αναφέρει η ΕΚΤ στα πρακτικά της.

Η ΕΚΤ θα συνεδριάσει ξανά στις 5 Φεβρουαρίου,με τους επενδυτές να μην βλέπουν αλλαγή στα επιτόκια εντός του 2026.

Ενώ σπάνια οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σχολιάζουν το ύψος των επιτοκίων, τα πρακτικά της συνεδρίας υποδηλώνουν ότι είναι αρκετά άνετοι με τις εκτιμήσεις των επενδυτών για σταθερά επιτόκια, εφόσον διατηρούνται οι προοπτικές της οικονομίας.

«Δεδομένου του μεσοπρόθεσμου προσανατολισμού του Διοικητικού Συμβουλίου... οι τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τα επιτόκια θεωρείται συμβατή με τις τελευταίες ενέργειες και σύμφωνη με την αντίδραση του Διοικητικού Συμβουλίου», προσθέτει η ΕΚΤ.

Παρόλο που οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ θα άλλαζαν ουσιαστικά τις προοπτικές, οι προσδοκίες της αγοράς δεν μεταβλήθηκαν πολύ την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους Ευρωπαίους συμμάχους με νέους δασμούς.

Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι τα εμπόδια στο εμπόριο δεν έχουν ουσιαστική προοπτική στις τιμές, τουλάχιστον όχι μέχρι να υπάρξουν σημαντικές κινήσεις σε σχέση με αντίποινα.

Ο πληθωρισμός, το κύριο επίκεντρο της ΕΚΤ, κυμαινόταν εκατέρωθεν του στόχου του 2% για το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους και οι προβλέψεις τον δείχνουν κοντά σε αυτό το επίπεδο για τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ