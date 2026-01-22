Σημαντικά κέρδη την Πέμπτη στο ΧΑΚ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 291,53 μονάδες, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε ποσοστό 1,38%

Σημαντικά κέρδη κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Πέμπτη. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 291,53 μονάδες, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε ποσοστό 1,38%.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 174,21 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,14%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 491.677 ευρώ.

Στους επιμέρους δείκτες, κέρδη κατέγραψαν η Κύρια Αγορά κατά 1,30% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 1,16%, ενώ απώλειες παρουσίασαν οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,36%. Αμετάβλητα παρέμειναν τα Ξενοδοχεία.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών 366.557 ευρώ (τιμή κλεισίματος €8,64 – άνοδος 2,61%). Ακολούθησαν η Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 53.781 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,545 – πτώση 0,32%), η Atlantic Insurance με όγκο 24.954 ευρώ (τιμή κλεισίματος €2,44 – χωρίς μεταβολή), η Eurobank Cyprus με όγκο 13.792 ευρώ (τιμή κλεισίματος €4,018 - άνοδος 1,72%) και η Louis με όγκο 12.404 ευρώ, (τιμή κλεισίματος €0,139 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, οκτώ κινήθηκαν ανοδικά, έξι πτωτικά και πέντε παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών έφτασε τις 163.

Πηγή: ΚΥΠΕ

