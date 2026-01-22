Εκτροπή αεροσκάφους της Ryanair στο αεροδρόμιο Λάρνακας αντί της Πάφου λόγω κακοκαιρίας

Έντονη αγωνία βίωσαν επιβάτες της πτήσης FR3133 της Ryanair που αναχώρησε από το Stansted του Λονδίνου με προορισμό την Πάφο, το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατό να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Πάφου λόγω της κακοκαιρίας και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Hermes Airports η πτήση που είχε αναχωρήσει από το Stansted του Λονδίνου , λόγω ισχυρών ανέμων στο αεροδρόμιο της Πάφου αναγκάστηκε και έκανε εκτροπή και προσγειώθηκε στον αερολιμένα Λάρνακας στις 14:10 το απόγευμα της Πέμπτης.

Για λόγους ασφάλειας, ζητήθηκε και δόθηκε τελικά έγκριση για εκτροπή της πτήσης προς το αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης μεταφέρθηκαν στην Πάφο με λεωφορεία ύστερα από σχετική διευθέτηση της εταιρείας.

Σημειώνεται πως καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας στην επαρχία Πάφου επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες.