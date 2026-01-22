Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας για τη συμπλοκή στη Λάρνακα - Είχε γίνει στόχος απόπειρας φόνου

Στη σύλληψη γνωστού επιχειρηματία προχώρησε πριν από λίγο η Αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο κέντρο της Λάρνακας και φέρεται να συνδέεται με υπόθεση παροχής προστασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πρόσωπο γνωστό στις Αρχές Ασφαλείας. Τον περασμένο Ιούλιο ειχε διαπραχθεί απόπειρα φόνου εναντίον του, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση της ΑΔΕ Λαρνακας με έρευνες σε διάφορα υποστατικα στην πόλη και επαρχία Λάρνακας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 10 πρόσωπα. Διευκρινίζεται ότι οι πιο πάνω συλλήψεις και έρευνες δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά αφορούν ξεχωριστές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.

Θυμίζουμε, ότι για την ίδια υπόθεση τελούν υπό κράτηση με διατάγματα του δικαστηρίου πέντε πρόσωπα αραβικής καταγωγής καθώς κι ένας 48χρονος με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά την συμπλοκή.

Ο 48χρονος θεωρείται απο την Αστυνομία ως ο επικεφαλής της ομάδας που συμμετείχε στην άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα την προηγούμενη Κυριακή, η οποία αφορούσε την πώληση προστασίας σε επιχειρήσεις και νυχτερινά κέντρα έναντι αδρής αμοιβής. Για το αιματηρό επεισόδιο καταζητούνται κι άλλα πρόσωπα.