Σοβαρές ζημιές σε σκάφος Trimaran από την κακοκαιρία χτες στο λιμάνι Κάτω Πάφου

Σοβαρές υλικές ζημιές υπέστη σκάφος τύπου Trimaran, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο εντός του λιμανιού της Κάτω Πάφου, ως αποτέλεσμα της έντονης θαλασσοταραχής που έπληξε τις τελευταίες ημέρες την επαρχία Πάφου, σύμφωνα με πληροφορίες του "Π".

Την Πέμπτη, ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στα δυτικά παράλια προκάλεσαν τρικυμία και έντονο κυματισμό, με συνέπεια το σκάφος να χτυπηθεί επανειλημμένα εντός του λιμανιού, υποβάλλοντας το σε εκτεταμένες φθορές.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και για αποτροπή περαιτέρω κινδύνων, στο σημείο κλήθηκε γερανός προκειμένου να ανασυρθεί το σκάφος από το νερό πριν αυτό βυθιστεί.

Παράλληλα, ακολούθησε η διαδικασία ρυμούλκησής του, και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο για περαιτέρω έλεγχο και αποκατάσταση των ζημιών.