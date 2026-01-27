ΕΟΑ Πάφου : Στο επίκεντρο η αφαλάτωση και η υπεύθυνη κατανάλωση

Σημάδια συγκρατημένης αισιοδοξίας για το υδατικό μέλλον της Κύπρου και ειδικότερα της επαρχίας Πάφου αφήνουν οι τελευταίες βροχοπτώσεις και η συνεχιζόμενη, έστω και περιορισμένη, ροή νερού προς τα φράγματα σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη προσθέτοντας πως σε μια περίοδο παρατεταμένης λειψυδρίας, οι εξελίξεις αυτές προσφέρουν πολύτιμο χρόνο στους αρμόδιους φορείς για καλύτερο σχεδιασμό και αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, «οι τελευταίες βροχές, παρόλο που δεν λύνουν το πρόβλημα, μας δίνουν ένα στίγμα αισιοδοξίας και κυρίως μας προσφέρουν χρόνο». Χρόνο, όπως εξήγησε, τόσο στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης όσο και στο αρμόδιο Υπουργείο και στην Πολιτεία γενικότερα, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν με πιο οργανωμένο τρόπο τη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τη συνεχιζόμενη λειψυδρία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΑ Πάφου συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με το αρμόδιο Υπουργείο, με βασικό στόχο την επέκταση της δυναμικότητας της Μονάδας Αφαλάτωσης στα Κούκλια. Σύμφωνα με τον κ. Πιττοκοπίτη, «στόχος μας είναι η μονάδα να φτάσει μέχρι το καλοκαίρι σε παραγωγή 25.000 με 30.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως», ποσότητα που κρίνεται απαραίτητη για τη στήριξη του υδατικού ισοζυγίου της χαμηλής περιοχής Πάφου. Ιδιαίτερη σημασία, όπως ανέφερε, έχει το γεγονός ότι από την ενημέρωση που έχει ο ΕΟΑ από την ανάδοχο εταιρεία που διαχειρίζεται τη μονάδα, «υπάρχουν ήδη οι υποδομές για να υλοποιηθεί αυτή η επέκταση». Εκείνο που απομένει, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η άμεση λήψη πολιτικής απόφασης.

«Από τη στιγμή που θα παρθεί η απόφαση, απαιτούνται πέντε με έξι μήνες εργασιών για να μπορέσουν να μας δώσουν τις επιπλέον ποσότητες νερού», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η χρονική διάσταση είναι καθοριστική, καθώς «αν η απόφαση ληφθεί τώρα, εντός Ιανουαρίου, τότε στα μέσα του καλοκαιριού θα έχουμε στη διάθεσή μας τις απαραίτητες ποσότητες νερού που χρειάζεται η περιοχή της Πάφου».

Πρόκειται, όπως τόνισε, για μια εξέλιξη που μπορεί να αποτρέψει σοβαρότερες επιπτώσεις τόσο στην ύδρευση όσο και στη συνολική υδατική ασφάλεια της επαρχίας. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες για τον εντοπισμό κατάλληλου χώρου στον Κόλπο της Χρυσοχούς, με σκοπό την εγκατάσταση Κινητής Μονάδας Αφαλάτωσης δυναμικότητας τουλάχιστον 10.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως.

Ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη μονάδα έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το υδατικό σύστημα της περιοχής, προσφέροντας πρόσθετη ευελιξία σε περιόδους αυξημένων αναγκών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, ο συνδυασμός της επέκτασης της μονάδας στα Κούκλια και της δημιουργίας νέας μονάδας στον Κόλπο Χρυσοχούς θα έχει πολλαπλά οφέλη. «Θα απελευθερωθούν αντίστοιχες ποσότητες νερού που σήμερα αντλούνται από τα φράγματα για σκοπούς ύδρευσης», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι ποσότητες αυτές θα μπορούν να διοχετευθούν προς τον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί τα τελευταία χρόνια, λόγω των μεγάλων περικοπών νερού που επιβάλλει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

«Ο πρωτογενής τομέας δεινοπαθεί και χρειάζεται ουσιαστική στήριξη», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της αφαλάτωσης μπορεί να λειτουργήσει ως ανάσα για τη γεωργία. Καταληκτικά, ο κ. Πιττοκοπίτης τόνισε ότι η διαχείριση του υδατικού προβλήματος δεν αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη της Πολιτείας ή των αρμόδιων αρχών.

«Το υδατικό ισοζύγιο και η αποφυγή περικοπών δεν εξαρτώνται μόνο από το Υπουργείο, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για συλλογική ευθύνη. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «οι ίδιοι οι καταναλωτές πρέπει να προσέξουν τη χρήση του νερού», στέλνοντας σαφές μήνυμα για αποφυγή της υπερκατανάλωσης και κάθε μορφής σπατάλης. Ένα μήνυμα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια εποχή όπου το νερό αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο πολύτιμους φυσικούς πόρους του τόπου, κατέληξε.