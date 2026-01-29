Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2026 η φιλανθρωπική θεατρική παράσταση της Θεατρικής Ομάδας του Κοινωνικού Εθελοντικού Σωματείου Έμπας, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η παράσταση με τίτλο «Βαφτίστα στο μοναστήρι» προσέφερε στο κοινό στιγμές γέλιου, συγκίνησης και πολιτιστικής ανάτασης, αναδεικνύοντας παράλληλα το βαθύ κοινωνικό πρόσωπο του εθελοντισμού.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς συγχαίρει θερμά τη Θεατρική Ομάδα του Κοινωνικού Εθελοντικού Σωματείου Έμπας για την αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία και ανακοινώνει ότι από τα έσοδα της παράστασης διατέθηκε το ποσό των 500 ευρώ στο Πολυδύναμο Κέντρο Τρίτης Ηλικίας «Η Ελεούσα του Κύκκου» στο Προδρόμι, στηρίζοντας έμπρακτα το πολύτιμο έργο που επιτελείται για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Παράλληλα ο Δήμος εκφράζει τις ειλικρινείς και θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές της παράστασης, τους εθελοντές που εργάστηκαν με αφοσίωση, καθώς και προς τους δημότες που παρευρέθηκαν και στήριξαν με την παρουσία τους τη φιλανθρωπική αυτή δράση.

Η μαζική συμμετοχή και η ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνουν ότι η κοινωνική αλληλεγγύη, ο πολιτισμός και ο εθελοντισμός αποτελούν θεμέλια μιας δυνατής και ανθρώπινης κοινωνίας.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς θα συνεχίσει να στηρίζει και να προάγει πρωτοβουλίες που ενισχύουν το κοινωνικό σύνολο και καλλιεργούν το πνεύμα της προσφοράς και της συνεργασίας.