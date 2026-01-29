Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου απάντησε εάν θα είναι υποψήφια στις βουλευτικές: «Κλίνω προς αυτή την κατεύθυνση» - Τι είπε για το ΑΛΜΑ

Ερωτηθείσα εάν θα κατέλθει με το κόμμα ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι «άλματα και μάλιστα χωρίς δίκτυ ασφαλείας, είμαι συνηθισμένη τα τελευταία 15 χρόνια».

Προς την κατεύθυνση να κατέλθει ως υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου κλίνει η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία δεν δικαιούται νέα θητεία με το κόμμα της Αριστεράς λόγω του ορίου θητειών που προβλέπει το Καταστατικό του ΑΚΕΛ.

Η κ. Χαραλαμπίδου ήταν προσκεκλημένη στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» και κλήθηκε από τη δημοσιογράφο Κάτια Σάββα να απαντήσει εάν είναι σε θέση να απαντήσει κατά πόσον θα διεκδικήσει τέταρτη θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ απάντησε: «Κλίνω προς αυτή την κατεύθυνση».

