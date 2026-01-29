H νέα Mercedes-Benz CLA πήρε τον τίτλο του «Car of the Year 2026»

Η Mercedes-Benz CLA αναδείχθηκε σαν το αυτοκίνητο της χρονιάς από την ευρωπαϊκή επιτροπή Car of the Year, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Η νέα CLA, η οποία έχει ήδη αποσπάσει περισσότερες από δέκα διεθνείς διακρίσεις, έρχεται να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα στην κατηγορία της, συνδυάζοντας εντυπωσιακή σχεδίαση, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και δυναμική απόδοση.

Η ολοκαίνουργια CLA διατίθεται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρικές όσο και σε υβριδικές εκδόσεις υψηλής τεχνολογίας, προσφέροντας στους πελάτες ευελιξία επιλογών ανάλογα με τις ανάγκες τους. Στο επίκεντρο της επιτυχίας της νέας CLA βρίσκεται η τεχνολογική της υπεροχή. Το μοντέλο αποτελεί το πιο «έξυπνο» και ευέλικτο Mercedes-Benz μέχρι σήμερα, χάρη στο νέο λειτουργικό σύστημα MB.OS και την επόμενη γενιά του MBUX, το οποίο αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να προσφέρει μια απόλυτα διαισθητική και φυσική εμπειρία οδήγησης. Η Mercedes περιγράφει το περιβάλλον της CLA ως ένα αίσθημα «Welcome home», μετατρέποντας κάθε διαδρομή σε μια άνετη, εύκολη και ψηφιακά εξελιγμένη εμπειρία.

Η ηλεκτρική CLA ξεχωρίζει επίσης για την κορυφαία αυτονομία της, η οποία φτάνει έως και τα 792 χιλιόμετρα (WLTP), καθιστώντας την μία από τις πιο αποδοτικές επιλογές στην κατηγορία. Επιπλέον, η τεχνολογία 800V επιτρέπει ταχύτατη φόρτιση, προσθέτοντας έως 325 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, ενισχύοντας την πρακτικότητα της ηλεκτροκίνησης στην καθημερινότητα. Σημαντική είναι και η υβριδική έκδοση, με κατανάλωση κοντά στα 5 λίτρα/100 χλμ., αποτελώντας το πιο αποδοτικό Mercedes-Benz με κινητήρα εσωτερικής καύσης στο συγκεκριμένο segment. Το νέο ηλεκτροκίνητο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων και η μπαταρία 48V ενισχύουν την οικονομία και τη λειτουργικότητα.

Για το θεσμό του Car of the Year, η Mercedes-Benz CLA κατάφερε να συγκεντρώσει 320 βαθμούς με διαφορά 100 βαθμών από το δεύτερο μοντέλο. Μια διαφορά που υπογραμμίζει την τεχνολογική ισχύ και τη δυναμική της Mercedes-Benz στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.