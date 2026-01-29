Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ουκρανία: Ανακοίνωσε την παραλαβή 1.000 σορών από τη Ρωσία

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έλαβε 38 σορούς Ρώσων στρατιωτικών από το Κίεβο, στο πλαίσιο διαδικασίας επαναπατρισμού.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε από τη Ρωσία 1.000 ακόμα σορούς που παρουσιάστηκαν ως σοροί που ανήκουν σε Ουκρανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη μάχη.

«Σήμερα, εφαρμόστηκαν μέτρα επαναπατρισμού, 1.000 σοροί επέστρεψαν στην Ουκρανία, που, σύμφωνα με ρωσική πλευρά, ανήκουν σε Ουκρανούς στρατιωτικούς», όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram το ουκρανικό Κέντρο που είναι υπεύθυνο για τους αιχμαλώτους πολέμου.

Η Μόσχα δήλωσε από την πλευρά της ότι παρέλαβε τα λείψανα 38 Ρώσων στρατιωτών από το Κίεβο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

