Πράσινο φως για το νέο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Τι προβλέπει ο σχεδιασμός

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η ανέγερση του νέου σύγχρονου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς, μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Κατά τη σύσκεψη παρουσιάστηκαν ο σχεδιασμός, τα χρονοδιαγράμματα και τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2028 και να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας στην ευρύτερη περιοχή.

Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συμμετείχαν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Υπουργός Υγείας, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, οι τέσσερις Βουλευτές της επαρχίας Πάφου, ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, εκπρόσωποι του Δήμου, καθώς και εκπρόσωποι του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η παρουσίαση του συνολικού σχεδιασμού του έργου, καθώς και των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του νέου Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς, ενός έργου υψίστης σημασίας για την ευρύτερη περιοχή και τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με τα παρουσιαζόμενα στοιχεία, το νέο Νοσοκομείο θα ανεγερθεί σε τεμάχια συνολικής έκτασης 21.000 τετραγωνικών μέτρων, στην είσοδο της Πόλης Χρυσοχούς, απέναντι από τον Αστυνομικό και Πυροσβεστικό Σταθμό.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν έκταση πέραν των 5.000 τετραγωνικών μέτρων και θα στεγάζουν σύγχρονες υποδομές υγείας, ικανές να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής.

Το Νοσοκομείο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής τμήματα και υπηρεσίες όπως εξωτερικά Ιατρεία, παθολογικό Τμήμα, καρδιολογικό Τμήμα, παιδιατρικό Τμήμα, γυναικολογικό Τμήμα, χειρουργικό Τμήμα, Μονάδα Αιμοκάθαρσης, Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας Μονάδα Αποκατάστασης Ασθενών Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) Φυσιοθεραπευτήριο Ακτινολογικό Τμήμα Διαγνωστικά Εργαστήρια και ε λικοδρόμιο .

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 17 εκατομμύρια ευρώ. Βάσει του προγραμματισμού, τον Φεβρουάριο του 2026 αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση των μελετών, ενώ η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών τοποθετείται χρονικά τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται μέχρι τα τέλη του 2028. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς χαιρετίζει τις εξελίξεις και εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή του για την προώθηση ενός διαχρονικού αιτήματος της τοπικής κοινωνίας. Η ανέγερση του νέου Νοσοκομείου αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Παράλληλα, ο Δήμος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση για τη λήψη της πολιτικής απόφασης υλοποίησης του έργου, προς τον Υπουργό Υγείας, τον ΟΚΥπΥ, καθώς και προς τους Βουλευτές της επαρχίας Πάφου για τη διαχρονική στήριξη, τη στενή συνεργασία και τη συμβολή τους στην προώθηση ενός έργου ζωτικής σημασίας για ολόκληρη την περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς.