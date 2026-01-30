Βενεζουέλα: Τέρμα στο κρατικό μονοπώλιο πετρελαίου μετά από 20 χρόνια - Χαλαρώνουν οι κυρώσεις από ΗΠΑ

Η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλα ενέκρινε νομοσχέδιο που ανοίγει τον πετρελαϊκό τομέα της χώρας σε ιδιωτικές εταιρείες, τερματίζοντας το μονοπώλιο της κρατικής εταιρείας Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), λιγότερο από έναν μήνα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με το Sky News.

Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, υπέγραψε τον νόμο που προβλέπει το άνοιγμα του πετρελαϊκού τομέα στην ιδιωτικοποίηση, με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν τη βενεζουελανική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Όπως μεταδίδει το Sky News, ο νέος νόμος επιτρέπει σε αμερικανικές εταιρείες να αγοράζουν, να πωλούν, να μεταφέρουν, να αποθηκεύουν και να διυλίζουν βενεζουελανικό αργό πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να αίρει τις υφιστάμενες κυρώσεις στην ίδια την παραγωγή. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ανακοινώσεις για περαιτέρω χαλάρωση των κυρώσεων.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι ιδιωτικές εταιρείες θα μπορούν να αναλαμβάνουν πλήρως τη διαχείριση της παραγωγής και πώλησης πετρελαίου, με δικά τους έξοδα και ρίσκο, εφόσον αποδείξουν τη χρηματοοικονομική και τεχνική τους επάρκεια μέσω επιχειρηματικού σχεδίου εγκεκριμένου από το υπουργείο Πετρελαίου της χώρας.

Παράλληλα, εισάγεται πρόνοια για την επίλυση διαφορών εκτός των δικαστηρίων της Βενεζουέλας, εξέλιξη που θεωρείται κρίσιμη για την προστασία των επενδυτών από ενδεχόμενες μελλοντικές απαλλοτριώσεις. Ο νόμος τροποποιεί επίσης τη φορολογία εξόρυξης, θέτοντας ανώτατο συντελεστή δικαιωμάτων στο 30% και δίνοντας στην εκτελεστική εξουσία τη δυνατότητα να καθορίζει ποσοστά ανά έργο, βάσει επενδυτικών και ανταγωνιστικών κριτηρίων.

Οι μεταρρυθμίσεις εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τις ξένες επενδύσεις, μετά και το σχέδιο ανασυγκρότησης ύψους 100 δισ. δολαρίων που πρότεινε πρόσφατα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση Ροντρίγκες εκτιμά ότι οι αλλαγές θα λειτουργήσουν ως εγγύηση για μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες μέχρι σήμερα δίσταζαν να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα, έχοντας χάσει επενδύσεις όταν η ισχύουσα νομοθεσία θεσπίστηκε πριν από δύο δεκαετίες υπέρ της PDVSA.

«Μιλάμε για το μέλλον. Μιλάμε για τη χώρα που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας», δήλωσε η Ντέλσι Ροντρίγκες, αναφερόμενη στις μεταρρυθμίσεις.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων. Μετά την ψήφισή του, εργαζόμενοι στον πετρελαϊκό τομέα, φορώντας κόκκινες στολές και κράνη, πανηγύρισαν εντός του κοινοβουλίου στο Καράκας, κρατώντας σημαίες της Βενεζουέλας.

Πηγή: Sky News