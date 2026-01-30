Η σύζυγος του Φαίδωνα ζητά να σταματήσει η έρευνα με επιστολή προς την Αστυνομία

Η Αστυνομία έλαβε επιστολή από τον δικηγόρο της συζύγου του Δήμαρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος με αίτημα να σταματήσει η αυτεπάγγελτη έρευνα για τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Αυτό ανέφερε ο Λειτουργός Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Χριστόδουλος Κόνσολος, ο οποίος κλήθηκε να επιβεβαιώσει σχετικά δημοσιεύματα σε κυπριακά ΜΜΕ. «Η επιστολή», ανέφερε, «βρίσκεται υπό εξέταση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες». Επεσήμανε επίσης πως η Αστυνομία δεν θα επεκταθεί περισσότερο στο παρόν στάδιο, προσθέτοντας πως «σε περίπτωση που θα υπάρξει κάποιο νεότερο αποτέλεσμα, θα υπάρξει ανακοίνωση».

Ο κ. Κόνσολος επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας έλαβε επιστολή από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Ελλίκο Ηλία για το θέμα του Δήμαρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος.

Επανέλαβε ότι και αυτή η επιστολή βρίσκεται υπό εξέταση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σημειώνεται πως η επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, η οποία αποστάλθηκε στις 26 Ιανουαρίου, αφορούσε την ενημέρωση για την αυτεπάγγελτη έρευνα και τι είδους έρευνα ξεκίνησε σε σχέση με τις πληροφορίες που αφορούν τον Δήμαρχο Πάφου, με στόχο να ενημερωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών κατά πόσον η έρευνα που διεξάγει η Aστυνομία εμπίπτει στο άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου του 2022 και δικαιολογείται να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Πάφου σε ανάρτηση του στα ΜΚΔ, καλωσόρισε τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας σε σχέση με την κατ’ ισχυρισμό υπόθεση κακοποίησης γυναίκας (της συζύγου του) εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλει στην αποκατάσταση του ονόματός του, ενώ δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους τον αγώνα για κάθαρση, παρά τις πιέσεις και τις απειλές που, όπως υποστηρίζει, δέχεται.