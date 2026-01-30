Ραγδαίες εξελίξεις: Και δεύτερη ποινική υπόθεση εναντίον δημάρχου κατεχόμενου δήμου για βία στην οικογένεια

Γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία ζήτησε το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για τη θέσει σε αργία τον δήμαρχο κατεχόμενου δήμου, ο οποίος, όπως αποκάλυψε νωρίτερα ο politis.com.cy, κατηγορείται για αδικήματα βίας στην οικογένεια.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τα αδικήματα διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2019 - 2023 και αφορούν κακοποίηση της συζύγου του, καθώς και των ανήλικων τέκνων. Για τα συγκεκριμένα αδικήματα έχει καταχωριστεί ποινική υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, η οποία είναι ορισμένη για ακρόαση τον ερχόμενο Μάρτιο.

Όπως πληροφορούμαστε περαιτέρω, πρόσφατα υποβλήθηκε νέα καταγγελία σε βάρος του ίδιου δημάρχου για βία στην οικογένεια, στο πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από παιδιά του. Πρόκειται για δεύτερη ποινική υπόθεση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώθηκε μόλις σήμερα το πρωί από τη Νομική Υπηρεσία για την περίπτωση του συγκεκριμένου δημάρχου. Κατόπιν της ενημέρωσης, απεστάλη επιστολή από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, με την οποία ζητείται νομική καθοδήγηση.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Με βάση τον περί Δήμων νόμο:

1.Δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος εναντίον του οποίου διερευνάται από τις διωκτικές Αρχές αδίκημα που καθορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 ή αδίκημα που καθορίζεται ως κακούργημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ο οποίος επιφέρει, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και άνω, τελεί αυτοδικαίως σε αργία από την ημέρα δημοσίευσης σχετικής γνωστοποίησης του Υπουργού: Νοείται ότι δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος που τελεί σε αργία δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), λαμβάνει το ένα τρίτο της καθοριζόμενης αντιμισθίας για όλη τη διάρκεια της ισχύος της.

2. Η αργία που καθορίζεται στο εδάφιο (1) τερματίζεται με τη λήξη της έρευνας ή την πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης και την απαλλαγή, αθώωση ή καταδίκη του δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου, εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα ή έχει καταχωρισθεί ποινική υπόθεση και προς τούτο δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση από τον Υπουργό αναφορικά με τον τερματισμό της αργίας: Νοείται ότι, σε περίπτωση που δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος απαλλαγεί ή/και αθωωθεί από ποινικό δικαστήριο, ή τερματιστεί η έρευνα εναντίον του, χωρίς να θεμελιώνεται κατηγορία, επιστρέφει στα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της θητείας του και δικαιούται πλήρη ανάκτηση της αντιμισθίας που του είχε αφαιρεθεί.