iOS 26: το αγνοούν οι χρήστες; Galaxy S26, MagSafe και iPhone Fold φήμες

Dimitri G

Γιατί οι χρήστες αγνοούν το iOS 26, τι αλλάζει στο Galaxy S26 με MagSafe και Qi2 και οι πρώτες φήμες για iPhone Fold και iPhone 18 Pro.

Στο νέο επεισόδιο του PRIMETIME TECH με τον DIMITRI G και τον Techaholic, συζητάμε γιατί οι χρήστες iPhone δεν κάνουν update στο iOS 26, τι πραγματικά συμβαίνει με τα αυτόματα updates σε iOS και Android, αλλά και τις φήμες για τα επερχόμενα Samsung Galaxy S26.

Αναλύουμε τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στο Galaxy S26 Ultra, όπως υποστήριξη MagSafe και Qi2, ταχύτερη φόρτιση έως 60W και βελτιώσεις στη διαχείριση θερμοκρασίας. Μιλάμε επίσης για τις νέες τεχνολογίες μπαταριών, τα 10.000mAh smartphones που αλλάζουν τις συνήθειές μας και αν η γρήγορη φόρτιση τελικά “σκοτώνει” την μπαταρία.

Τέλος, σχολιάζουμε τις πρώτες πληροφορίες για το iPhone 18 Pro, την πιθανή αλλαγή στον κύκλο κυκλοφορίας των iPhone και το ενδεχόμενο foldable iPhone στο μέλλον.

PRIMETIME TECH κάθε εβδομάδα με τα πιο σημαντικά νέα από τον κόσμο της τεχνολογίας, απλά, κατανοητά και χωρίς hype.

