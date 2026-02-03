Νεκρός ο 64χρονος που νοσηλευόταν μετά από τροχαίο στο Αυγόρου - Διερευνώνται τα αίτια της σύγκρουσης

Απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ο άτυχος 64χρονος, ο οποίος είχε προσκρούσει σε τύχο οικίας με το μοτοποδήλατό του, το απόγευμα της 16ης Ιανουαρίου, στο Αυγόρου.

Πρόκειται για τον Παναγιώτη Θεοφάνους από το Αυγόρου.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, «ο 64χρονος οδηγούσε μοτοποδήλατο και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τοίχο παρακείμενης οικίας».

Ως αποτέλεσμα, υπενθυμίζεται, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε εσωτερική αιμορραγία και κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Λόγω της κατάστασης της υγείας του διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω νοσηλεία, όπου σήμερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Τροχαία Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.