ΥΠΑΝ: Το Γαλλοκυπριακό Σχολείο λειτουργεί στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας Κύπρου – Γαλλίας

Η δημόσια συζήτηση για την εκπαίδευση προϋποθέτει θεσμική μνήμη, ακρίβεια και τεκμηρίωση, ιδίως όταν αφορά αποφάσεις στρατηγικής σημασίας για το δημόσιο και εθνικό συμφέρον που εδράζονται σε διακρατικές συμφωνίες και διαχρονικό σχεδιασμό, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σχετικά με το θεσμικό καθεστώς του Γαλλοκυπριακού Σχολείου.

«Η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση για το Γαλλοκυπριακό Σχολείο παραβλέπει βασικά ιστορικά και θεσμικά δεδομένα, τα οποία οφείλουν να αποκαθίστανται προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων», αναφέρει το ΥΠΑΝ.

Παράλληλα, διευκρινίζει, «θα πρέπει να επισημανθεί ότι, πριν από δημόσιες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις, θα ήταν θεσμικά ορθό να είχε προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση του Υπουργείου, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, ώστε οι όποιοι προβληματισμοί ή ανησυχίες να τεθούν με τεκμηριωμένο τρόπο και να τύχουν υπεύθυνης διαχείρισης».

Η πρόκληση δημόσιας αναστάτωσης δεν συμβάλλει στην επίλυση ζητημάτων που μπορούν και πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο θεσμικής συνεργασίας, αναφέρει το Υπουργείο.

Υπενθυμίζει ακόμα ότι το σχολείο ιδρύθηκε το 2012, με έδρα τη Λευκωσία, κατόπιν διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλικής Δημοκρατίας και ότι η συμφωνία προβλέπει ρητά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραχωρεί κτηριακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση του σχολείου, ενώ η γαλλική πλευρά παρέχει ετήσια οικονομική και λοιπή στήριξη για τη στελέχωσή του με διδακτικό προσωπικό και Διευθυντή.

«Πρόκειται, συνεπώς, για θεσμοθετημένη διακρατική συνεργασία, που εδράζεται στη διαχρονική σχέση φιλίας και συνεργασίας Κύπρου και Γαλλίας. Κατά συνέπεια, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επιχορήγηση ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής, αλλά εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων της Δημοκρατίας βάσει ισχύουσας διακρατικής συμφωνίας», σημειώνει.

Συνεχίζοντας προστίθεται ότι η επιτυχής πορεία του σχολείου στη Λευκωσία, το οποίο σήμερα αριθμεί περίπου 450 μαθητές, προερχόμενους από περισσότερες από 40 εθνικότητες, οδήγησε στην απόφαση Κύπρου και Γαλλίας, για λειτουργία παραρτήματος στη Λεμεσό τον Σεπτέμβριο του 2022.

«Η λειτουργία του σχολείου στη Λεμεσό ξεκίνησε αρχικά με 9 μαθητές, οι οποίοι σήμερα ανέρχονται στους 65, καταγράφοντας σταθερή ανάπτυξη. Η επιλογή του χώρου στέγασης έγινε κατόπιν διαβούλευσης και εισήγησης της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού, στη βάση των τότε στοιχείων εγγραφών στην Α’ Αστική Σχολή Λεμεσού, όπου καταγραφόταν σημαντική μείωση μαθητικού πληθυσμού», σημειώνεται.

Οι δυσκολίες συνύπαρξης που προέκυψαν, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, είναι εις γνώσιν του Υπουργείου και τελούν υπό διαχείριση, ενώ το ζήτημα της στέγασης του σχολείου επαναξιολογείται, ενόψει της επικείμενης έναρξης του γυμνασιακού κύκλου του Γαλλοκυπριακού Σχολείου τον Σεπτέμβριο 2027, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.

Το Υπουργείο είναι ανοικτό σε ουσιαστικό και τεκμηριωμένο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στο πλαίσιο των θεσμικών διαδικασιών, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και του δημόσιου συμφέροντος, αναφέρεται καταληκτικά.

