Εξαφάνιση ΤΝΤ στο Καλό Χωριό: Ανοιχτό το σενάριο εμπλοκής προσωπικού της Εθνικής Φρουράς

Ο Βασίλης Πάλμας δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι αναμένονται εξελίξεις εντός των επόμενων δύο ημερών, ξεκαθαρίζοντας πως κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί σε αυτή την ασυνήθιστη υπόθεση.

Ανοιχτό, άφησε ο Υπουργός Άμυνας, το ενδεχόμενο η εξαφάνιση των 13 κιλών ΤΝΤ από το Πεδίο Βολής Καλού Χωριού να σχετίζεται με εμπλοκή προσώπων από το εσωτερικό της Εθνικής Φρουράς.

Ο Βασίλης Πάλμας δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι αναμένονται εξελίξεις εντός των επόμενων δύο ημερών, ξεκαθαρίζοντας πως κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί σε αυτή την ασυνήθιστη υπόθεση. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα το περιστατικό να οφείλεται σε αμέλεια ή προχειρότητα και όχι σε οργανωμένο έγκλημα ή σε συνεργασία στελεχών της Εθνικής Φρουράς με εγκληματικά δίκτυα.

Τόνισε ότι το πιθανότερο σενάριο παραμένει η κλοπή, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανησυχία του για το ότι τα εκρηκτικά ενδέχεται να βρίσκονται πλέον στα χέρια ατόμων με παράνομες προθέσεις.

Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξαν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα στη φύλαξη του χώρου και προανήγγειλε πως θα επιβληθούν κυρώσεις από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς σε όσους δεν άσκησαν σωστά τα καθήκοντά τους.

