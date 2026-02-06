Λάβρος ο ΕΟΑ Λευκωσίας κατά του κράτους: «Όφειλε εδώ και χρόνια, να διασφαλίσει την εισαγωγή επαρκών ποσοτήτων νερού»

Απάντηση στις τοποθετήσεις του Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), σύμφωνα με τις οποίες η μείωση κατά 10% της υδροδότησης προς τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δεν συνεπάγεται εκτεταμένες αποκοπές νερού στα νοικοκυριά, δίνει ο ΕΟΑ Λευκωσίας, παραθέτοντας τεχνικά δεδομένα και εμπειρία από προηγούμενες κρίσεις.

Όπως επισημαίνεται, ο ΕΟΑ Λευκωσίας έχει πλήρη εικόνα του υδροδοτικού του δικτύου και, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μείωσης της παροχής από το ΤΑΥ προς τις δεξαμενές του, προχώρησε σε σενάρια διαχείρισης με μόνιμο έλλειμμα 10%. Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι, για να διασφαλιστεί ισόποση και άρα δίκαιη κατανομή του νερού σε όλα τα υποστατικά, αλλά και για να αποφευχθεί το άδειασμα δεξαμενών και κεντρικών παροχετευτικών αγωγών, η μόνη τεχνικά εφαρμόσιμη λύση είναι η εκ περιτροπής υδροδότηση, το γνωστό «μέρα παρά μέρα».

Ωστόσο, μια τέτοια πρακτική δεν είναι ουδέτερη. Προϋποθέτει κλείσιμο μεγάλων τμημάτων του δικτύου και μηδενισμό της ροής, κάτι που καταπονεί σοβαρά τις υποδομές. Όταν η παροχή επανέρχεται, οι διαρροές αυξάνονται απότομα, συμπαρασύροντας και το κόστος αποκατάστασης, με επιπτώσεις τόσο οικονομικές όσο και λειτουργικές.

Στην ανακοίνωσή του, το ΤΑΥ χαρακτηρίζει το μέτρο προληπτικό, υποστηρίζοντας ότι στοχεύει στη μείωση της υπερκατανάλωσης και της αλόγιστης χρήσης νερού, σημειώνοντας πως αν κάθε καταναλωτής περιορίσει την ημερήσια κατανάλωση κατά περίπου 10%, οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα θα είναι περιορισμένες. Η εμπειρία, όμως, σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λευκωσίας, δεν επιβεβαιώνει αυτή την εκτίμηση.

Κατά την περίοδο 2008–2010, όταν εφαρμόστηκαν περικοπές, η συνολική κατανάλωση παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με εκείνα της συνεχούς παροχής. Διαπιστώθηκε ότι τα οικιακά ντεπόζιτα επαρκούσαν για να καλύπτουν τις ανάγκες των υποστατικών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ αρκετοί καταναλωτές προχώρησαν και σε εγκατάσταση μεγαλύτερων δεξαμενών. Παράλληλα, δεν επιβεβαιώθηκε η άμεση αποτελεσματικότητα μεμονωμένων εκστρατειών εξοικονόμησης νερού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 2025, παρά τις σχετικές καμπάνιες τόσο από το κράτος όσο και από τους ΕΟΑ, από τα στοιχεία κατανάλωσης του ΕΟΑ Λευκωσίας δεν προκύπτει μείωση.

Ο οργανισμός στρέφει τα πυρά του και προς το κράτος, υπογραμμίζοντας ότι όφειλε εδώ και χρόνια, σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής, να διασφαλίσει την εισαγωγή επαρκών ποσοτήτων νερού στο υδατικό ισοζύγιο, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ζήτηση λόγω ανάπτυξης, αλλά και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως η παρατεταμένη ανομβρία, οι υψηλές θερμοκρασίες και η ερημοποίηση. Παράλληλα, σημειώνει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υιοθέτηση νέας τιμολογιακής πολιτικής για την αντιμετώπιση της υπερκατανάλωσης, η οποία περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς Λειτουργίας των ΕΟΑ και εκκρεμεί εδώ και ενάμιση χρόνο στα αρμόδια υπουργεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι η Λευκωσία υδροδοτείται αποκλειστικά από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα και δεν διαθέτει εναλλακτικές πηγές, όπως φράγματα ή γεωτρήσεις. Ο ΕΟΑ Λευκωσίας ζητά διαβεβαιώσεις ότι, εάν τελικά εφαρμοστεί η μείωση 10%, αυτή θα είναι καθολική και θα αφορά τόσο τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα όσο και τις άλλες πηγές υδροδότησης. Ξεκαθαρίζει, μάλιστα, ότι δεν θα αποδεχθεί να θυματοποιηθούν για ακόμη μία φορά οι κάτοικοι της επαρχίας.

Καταληκτικά, τονίζεται ότι το πρόβλημα δεν είναι επικοινωνιακό ούτε επιλύεται με ωραιοποίηση όρων και εννοιών. Είναι υπαρκτό και απαιτεί πλήρη και ειλικρινή ενημέρωση των πολιτών, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, όταν το κράτος αποφασίζει περικοπές 10% προς τα δίκτυα, για τη Λευκωσία αυτό, βάσει εμπειρίας, μεταφράζεται σε αποκοπές στα υποστατικά. Αν υπάρχουν νέες εισηγήσεις ή μέθοδοι διαχείρισης που διαφοροποιούν αυτή την πραγματικότητα, ο ΕΟΑ Λευκωσίας δηλώνει έτοιμος να τις ακούσει και ζητά να ενημερωθεί.