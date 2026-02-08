Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Μετά το Πάσχα έτοιμο το Καταστατικό»

Μετά το Πάσχα αναμένεται να είναι έτοιμο το νέο καταστατικό δήλωσε στην Πάφο ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, προσθέτοντας πως οι αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της εκκλησίας της Κύπρου θα έχουν ολοκληρωθεί πολύ πριν το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά .

Συγκεκριμένα στις καταστατικές αλλαγές, τις διαδικασίες εκλογής Μητροπολίτη Πάφου, αλλά και την υπόθεση Τυχικού, αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γεώργιος μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θεοδώρου.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν υπάρχει κάτι καινούργιο σε σχέση με τις καταστατικές αλλαγές, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι «ακόμη γίνονται». Όπως εξήγησε, «ορίστηκε επιτροπή και γίνονται αλλαγές αλλά ακόμη είναι μεγάλη υπόθεση». Πρόσθεσε ότι οι διαδικασίες «θα κρατήσουν δύο με τρεις μήνες» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «αμέσως μετά το Πάσχα πιστεύω να είναι έτοιμες».

Όπως διευκρίνισε, στην επιτροπή συμμετέχουν «τρεις Πανεπιστημιακοί μαζί με τη Νομοκανονική Επιτροπή της Συνόδου».

Ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι με την ολοκλήρωση των αλλαγών «θα μπουν οι νέες διαδικασίες σε εφαρμογή» και τόνισε πως «το πρώτο που επείγει είναι η πλήρωση της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου».

Απαντώντας σε ερώτηση για το σε πόσο χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, ανέφερε «Νομίζω όταν θα είναι έτοιμο το Καταστατικό η διαδικασία θα είναι εύκολη πια, γιατί θα κληθούν απλώς να υποβληθούν υποψηφιότητες και θα συγκληθεί η Ιερά Σύνοδος.Δεν θα έχει χρονικό διάστημα μεγάλο».

Σε διευκρινιστική ερώτηση αν οι αλλαγές γίνονται μόνο για το θέμα της εκλογής ή αν αφορούν και άλλα ζητήματα, ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε«Για όλα και το θέμα της δικονομίας των δικών. Πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση. Η ύπαρξη πολλών λεπτομεριών, η ύπαρξη δικηγόρων μέσα στη Σύνοδο, κάτι το οποίο δεν γίνεται σε άλλες εκκλησίες και πρέπει να αποφευχθεί».

Ερωτηθείς αν αυτό γινόταν επειδή σκανδαλιζόταν το ποίμνιο ή αν ήταν αναγκαίο, απάντησε ότι «χρειάζονται, δεν συνέβαλαν σε τίποτε», προσθέτοντας ότι «θα απλουστευτούν οι διαδικασίες».

Τέλος, σε ερώτηση για το αν υπάρχει κάτι καινούργιο σε σχέση με τη δεύτερη προσφυγή στην περίπτωση Τυχικού στο Φανάρι, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γεώργιος απάντησε πως δεν γνωρίζει προσθέτοντας πως δεν είναι κάτι «που μας αφορά, εμείς απλώς διαβιβάσαμε την αίτηση», κατέληξε.