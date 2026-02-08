Υδατικό: Η καμπάνα κτύπησε με 20 χρόνια καθυστέρηση - Τα στοιχεία μιλούσαν από το 2006
Φέραμε άρον-άρον 14 κινητές ενεργοβόρες μονάδες αφαλάτωσης από τα ΗΑΕ παράγοντας 15 χιλιάδες κυβικά μέτρα ημερησίως, ωστόσο από φέτος θα μας κόβουν το νερό μέρα παρά μέρα. Οι μονάδες αφαλάτωσης είναι συνολικής δυναμικότητας 77 εκατ. κυβικών μέτρων ετησίως. Η εκτιμώμενη ετήσια ζήτηση για τις υδατικές και αρδευτικές ανάγκες ανέρχεται σε 270 εκατ. κυβικά μέτρα.
