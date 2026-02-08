Υδατικό: Η καμπάνα κτύπησε με 20 χρόνια καθυστέρηση - Τα στοιχεία μιλούσαν από το 2006

Βρισκόμαστε στον πέμπτο χρόνο ανομβρίας κι αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο στα αποθέματα νερού στα φράγματα που, με την περιορισμένη ποσότητα που εισήλθε κατά το φετινό υδρολογικό έτος, μόλις που ξεπερνά το 13%. Αποτυπώνεται και στην απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα υπόγεια ύδατα ποσοτικά και ποιοτικά κι ας μην είναι κάτι που μπορούμε να δούμε με γυμνό οφθαλμό. Φαίνεται βεβαίως και στα τελευταία μέτρα, που μπάζουν… νερό, σύμφωνα με καταγγελίες των ΕΟΑ, τα οποία αποφάσισε υπό την πίεση των έκτακτων συνθηκών η κυβέρνηση με αποκοπές τόσο στην άρδευση όσο και στην ύδρευση. Το καμπανάκι της υδατικής κρίσης στην Κύπρο δεν κτύπησε, ωστόσο, ούτε πέρσι, που φέραμε άρον άρον 14 κινητές ενεργοβόρες μονάδες αφαλάτωσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα οι οποίες λειτουργούν από τα μέσα του καλοκαιριού παράγοντας 15 χιλιάδες κυβικά μέτρα ημερησίως, ούτε φέτος που θα μας κόβουν το νερό μέρα παρά μέρα. Αλλά ούτε η κλιματική κρίση ούτε η ξηρασία μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την απουσία ενός μακροπρόθεσμου ρεαλιστικού σχεδιασμού. Η χώρα μας ζει το άγχος της έλλειψης νερού εδώ και δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά οι πολιτικές που εφαρμόζονται μοιάζουν πάντα πρόχειρες και βραχυπρόθεσμες. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα ξεμείναμε κυριολεκτικά από νερό. Το πολυτιμότερο αγαθό για την ανθρώπινη ύπαρξη και τη συνέχεια του τόπου, με την ανάπτυξη μπροστά σε αυτά τα δεδομένα απερήμωσης να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Διαβάστε επίσης: Υδατικό: Ανοχή σε υπεραντλήσεις και αστοχίες στην καταμέτρηση νερο 2 σεντ η χρέωση νερού στα γκολφ, 5 στα νοικοκυριά! - Αντιδράσεις για τα διαφορετικά τέλη Πυρ και μανία οι αγρότες με αναδρομικά τέλη γεωτρήσεων - Το ζήτημα πάει στη Βουλή Μόνο 7 ξενοδοχεία προχωρούν με αφαλατώσεις - Τι τους κρατά πίσω Περικοπές σε ύδρευση και άρδευση το 2026 - Βαρύ πλήγμα για γεωργία, με 33% μείωση Σενάρια περικοπών λόγω εικόνας φραγμάτων και απουσίας αφαλάτωσης Υδατικό: Δεν ελκύουν τους ιδιώτες οι κρατικές γεωτρήσεις - Αβοήθητο το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης «Προσοχή: Μην προγραμματίσετε χωρίς επιβεβαίωση» - SMS για διαθέσιμο νερό το 2026 ...

