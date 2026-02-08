Υπόθεση ΚΟΠ: Η ΜΟΚΑΣ «είδε» μεγάλα ποσά και κενά
Σύμφωνα με τον κεντρικό τραπεζίτη, Χριστόδουλο Πατσαλίδη, «η ΚΤΚ δεν έχει τη δυνατότητα σχολιασμού δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το επαγγελματικό απόρρητο». Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Επ. Θεσμών της Βουλής, Δ. Δημητρίου, απέστειλε επιστολή στον διοικητή της ΚΤΚ, με θέμα «Δηλώσεις ποινικής ανακρίτριας για μη τήρηση ελέγχων για τη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών».
Εξηγήσεις από τον διοικητή της ΚΤΚ, ζητά η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, αναφορικά με τραπεζικές συναλλαγές. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η ΜΟΚΑΣ έστειλε, το 2024 και το 2025, στοιχεία στην Αστυνομία για αξιωματούχο της ΚΟΠ και συνεργάτες του καθώς και για εταιρείες που σχετίζονται με αυτούς. Γενική Εισαγγελία και Αστυνομία ήξεραν για τα σοβαρά ευρήματα της ΜΟΚΑΣ εδώ και πολύ καιρό.
