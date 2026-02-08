Υπόθεση ΚΟΠ: Η ΜΟΚΑΣ «είδε» μεγάλα ποσά και κενά

Σύμφωνα με τον κεντρικό τραπεζίτη, Χριστόδουλο Πατσαλίδη, «η ΚΤΚ δεν έχει τη δυνατότητα σχολιασμού δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το επαγγελματικό απόρρητο». Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Επ. Θεσμών της Βουλής, Δ. Δημητρίου, απέστειλε επιστολή στον διοικητή της ΚΤΚ, με θέμα «Δηλώσεις ποινικής ανακρίτριας για μη τήρηση ελέγχων για τη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών».

Οι δημόσιες παρεμβάσεις της ποινικής ανακρίτριας για ζητήματα ΚΟΠ/κυπριακού ποδοσφαίρου αλλά και η πίεση της κοινής γνώμης και των Μίντια φαίνεται να ταρακούνησαν τη Γενική Εισαγγελία και τελικά -σχεδόν εννέα μήνες από τότε που παρέλαβε το Πόρισμα Λυκούργου για την ΚΟΠ (12/05/2025, τυπικά στις 17/08/2025, ενδιάμεσο 16/12/2024)- έλαβε αποφάσεις: Την περασμένη Πέμπτη (05/02/2026), ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, καταχώρισε ποινική υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον ενός φυσικού (Γιώργος Κούμας, τέως πρόεδρος της ΚΟΠ) και δύο νομικών προσώπων (εταιρείες), σε σχέση με ενδεχόμενο ασυμβίβαστο αξιωματούχου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και άλλα ζητήματα, μετά από πολύμηνη ποινική διερεύνηση και πορίσματα που άγγιξαν και τη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών. Σημειώνεται ότι ...

