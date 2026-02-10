Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δύο παγκύπρια περιβαλλοντικά βραβεία στον Δήμο Ιεροκηπίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Διπλή περιβαλλοντική διάκριση απονέμεται στον Δήμο Ιεροκηπίας, ο οποίος ανακηρύσσεται «Πράσινη Πόλη της Κύπρου» για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Τα βραβεία απονέμονται από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) και αφορούν δύο σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν στην παραλιακή περιοχή του Δήμου, σε μια περίοδο έντονης λειψυδρίας.

Το πρώτο βραβείο «Πράσινη Πόλη της Κύπρου», στην κατηγορία «Διαχείριση Υδατικών Πόρων», απονέμεται για το έργο που αφορά τη χρήση ανακυκλωμένου νερού από τον Βιολογικό Σταθμό Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων, με στόχο τη συντήρηση και ενίσχυση των χώρων πρασίνου της παραλιακής ζώνης.

Η πρακτική αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση πολύτιμων υδατικών πόρων και στην προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το δεύτερο βραβείο, στην κατηγορία «Πράσινες Περιοχές – Αστική Βιοποικιλότητα», αφορά τη συντήρηση και συμπλήρωση των χώρων πρασίνου με νέα δέντρα και φυτά, ενισχύοντας το αστικό οικοσύστημα και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών, ακόμη και υπό συνθήκες παρατεταμένης ανομβρίας.

Με τις διακρίσεις αυτές, ο Δήμος Ιεροκηπίας εντάσσεται στο Δίκτυο Πράσινων Πόλεων και Κοινοτήτων του ΚΥΚΠΕΕ, ενισχύοντας τον ρόλο του ως πρότυπο περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και βιώσιμης αστικής διαχείρισης σε παγκύπριο επίπεδο.

