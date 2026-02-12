«Καφές με Αγάπη»: Μια γουλιά ελπίδας, μια αγκαλιά ανθρωπιάς

Με μεγάλη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΣΕΚ Πάφου, η ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο «Καφές με αγάπη», που διοργάνωσαν από κοινού η ΣΕΚ Πάφου και ο ΠΑΣΥΚΑΦ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Η εκδήλωση έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, αναδεικνύοντας πως ακόμη και μια απλή πράξη, όπως η προσφορά ενός καφέ, μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστική στήριξη και ελπίδα για συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται. Μέσα σε μια ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα, οι παρευρισκόμενοι ένωσαν τις καρδιές τους για έναν κοινό σκοπό, την ενίσχυση του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αρχάγγελος Μιχαήλ» (Hospice) στην Πάφο. Ένα Κέντρο που επιτελεί ένα ανεκτίμητο έργο, προσφέροντας φροντίδα, ανακούφιση και αξιοπρέπεια σε ασθενείς και στις οικογένειές τους, χαρίζοντας φως ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές.

Η Γενική Διευθύντρια του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας ΠΑΣΥΚΑΦ «Αρχάγγελος Μιχαήλ», Μόνα Θεοχαρίδου, τόνισε τη σημασία της ολιστικής στήριξης και της αξιοπρεπούς φροντίδας, υπογραμμίζοντας ότι η αποστολή του Κέντρου δεν περιορίζεται μόνο στην ιατρική αντιμετώπιση, αλλά αγκαλιάζει τον άνθρωπο ως σύνολο.

Η κ. Θεοχαρίδου ανέφερε πως το Κέντρο άνοιξε τις πόρτες του πριν από 15 χρόνια και τα τελευταία δύο λειτουργεί ως ΠΑΣΥΚΑΦ «Αρχάγγελος Μιχαήλ». Δημιουργήθηκε με έναν απλό, αλλά βαθύ σκοπό, όπως είπε, «να σταθούμε δίπλα στον άνθρωπο που δοκιμάζεται από την ασθένεια και να προσφέρουμε φροντίδα, σεβασμό και αξιοπρέπεια σε κάθε στάδιο της ζωής του». Όπως εξήγησε, η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι μόνο ιατρική πράξη. Είναι φιλοσοφία ζωής. Είναι η πίστη ότι κάθε άνθρωπος αξίζει να νιώθει αγάπη, σεβασμό, κατανόηση και ασφάλεια, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές του.

Η Άννα Αχιλλεούδη, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΑΣΥΚΑΦ, στον δικό της χαιρετισμό ανέφερε πως το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας ΠΑΣΥΚΑΦ «Αρχάγγελος Μιχαήλ» προσφέρει ένα φιλόξενο περιβάλλον γεμάτο αγάπη και συμπόνοια προς τον ασθενή. Βρίσκεται στο Μέσα Χωριό της Πάφου και φιλοξενεί 12 ασθενείς, προσθέτοντας πως είναι το μόνο στην Κύπρο που μπορεί να παρέχει ανακουφιστική φροντίδα και σε παιδιά. Διαθέτει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, φυσιοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο, καθώς και λογοπαθολόγο και διατροφολόγο, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με επαγγελματισμό και, πάνω από όλα, με σεβασμό προς τον ασθενή και την οικογένειά του.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσω μιας πολυθεματικής ομάδας που λειτουργεί με ενότητα και αφοσίωση. Πρόσθεσε τέλος πως η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι μόνο ιατρική πράξη, είναι φιλοσοφία ζωής, ότι ο κάθε άνθρωπος αξίζει να νιώθει αγάπη, σεβασμό, κατανόηση και ασφάλεια ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Ακολούθησε διάλεξη με τη Δρ. Άντρη Αβραάμ, Coach υγείας, ευεξίας και μακροβιότητας, με θέμα «Η μακροβιότητα και η σημασία του τρόπου ζωής στην υγεία μας».

Η Δρ. Αβραάμ, στη διάλεξή της, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη δύναμη που έχουμε ως άνθρωποι να επηρεάζουμε την υγεία μας και τη διάρκεια της ζωής μας. Τόνισε πως η επιστήμη σήμερα είναι ξεκάθαρη, λέγοντας ότι ένα μεγάλο ποσοστό χρόνιων ψυχασθενειών συνδέεται άμεσα με τις συνήθειές μας, τις οποίες, ευτυχώς, μπορούμε να τροποποιήσουμε. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και διεθνείς μελέτες, το 40% των περιστατικών καρκίνου θα μπορούσαν να προληφθούν με την αλλαγή του τρόπου ζωής, όπως είπε, μεταξύ άλλων. Η Δρ. Αβραάμ σημείωσε ακόμη πως η διάλεξή της αποτέλεσε μια πρόσκληση ευθύνης αλλά και ελπίδας. Ευθύνης, διότι οι επιλογές μας έχουν σημασία και ελπίδας, διότι ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξουμε πορεία και να επενδύσουμε σε μια ζωή με ποιότητα και νόημα.

Ακολούθησε επίσης διάλεξη με θέμα «Άνθρωπος και Τεχνητή Νοημοσύνη: Συνεργασία, Ανταγωνισμός ή Συνειδητή Συνύπαρξη» από τη Χρύσω Χριστοδούλου, συνιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Digipro Education. Στην τοποθέτησή της ανέδειξε τη σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και τις ανθρώπινες αξίες, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο όταν αξιοποιείται με ηθική, γνώση και επίγνωση. Τόνισε πως το μέλλον δεν ανήκει ούτε αποκλειστικά στον άνθρωπο ούτε αποκλειστικά στις μηχανές, αλλά στη συνειδητή τους συνύπαρξη.

Κλείνοντας, κάλεσε το κοινό να επενδύσει στη διαρκή μάθηση και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στην κοινωνία να πορευτεί με αυτοπεποίθηση και ανθρωπιά στη νέα ψηφιακή εποχή.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκε σχετικό φιλμάκι από τις δράσεις του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας ΠΑΣΥΚΑΦ «Αρχάγγελος Μιχαήλ» στο Μέσα Χωριό.Ακόμη οι εθελοντές ΠΑΣΥΚΑΦ Πάφου πρόσφεραν ένα δώρο στην Γενική Διευθύντρια του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας ΠΑΣΥΚΑΦ «Αρχάγγελος Μιχαήλ», Μόνα Θεοχαρίδου.