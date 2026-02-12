Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λεμεσού παρά τον Άγιο Τύχωνα μετά από σύγκρουση

Κλειστές τέθηκαν προσωρινά και οι δύο λωρίδες του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας–Λεμεσού, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, παρά την περιοχή του Αγίου Τύχωνα, λόγω οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε γύρω στις 9:00 το πρωί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο διερχόμενα αυτοκίνητα, τα οποία ακινητοποιήθηκαν πάνω στον αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σκηνή, όπου παρέχουν βοήθεια, ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση και διενεργούν εξετάσεις, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για μετακίνηση των οχημάτων εκτός του δρόμου.

Στο σημείο κλήθηκε και πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο μετέφερε ένα πρόσωπο που επέβαινε σε ένα από τα οχήματα σε νοσοκομείο, για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, καλώντας τους να κινούνται με χαμηλή και ασφαλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αστυνομικών που βρίσκονται στην περιοχή.