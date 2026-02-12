Ζήτημα ασυμβίβαστου για Δημοτικό Σύμβουλο στον Δ. Πάφου, παρέμβαση ΥΠΕΣ και διαδικασίες από την Έπαρχο

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον Δήμο Πάφου, ο οποίος ήδη βρίσκεται σε περίοδο έντονης αναταραχής μετά την αργία του Δημάρχου Φαίδωνα Φαίδωνος, που τελεί υπό έλεγχο από την Αστυνομία και άλλες κρατικές αρχές, καθώς και την προαφυπηρετική άδεια του Δημοτικού Γραμματέα Θέμη Φιλιππίδη. Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον στρέφεται σε Δημοτικό Σύμβουλο, για τον οποίο έχει προκύψει ζήτημα ασυμβίβαστου.

Σε δηλώσεις του στο "Π", ο προϊστάμενος του Κλάδου Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Μενέλαος Βασιλείου, ξεκαθάρισε ότι ο Νόμος δεν κάνει καμία διάκριση, επισημαίνοντας πως ασυμβίβαστο προκύπτει είτε πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτικό υπάλληλο είτε για εκπαιδευτικό ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Ερωτηθείς για το πώς θα κινηθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Βασιλείου ανέφερε ότι η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στην Έπαρχο Πάφου, η οποία θα αποστείλει επιστολή στο συγκεκριμένο πρόσωπο, καλώντας το να επιλέξει είτε να παραιτηθεί από τη θέση που κατέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο ως επικεφαλής δημοτικής ομάδας είτε από τη θέση του ως εκπαιδευτικός λειτουργός.

Όπως τόνισε, πρέπει να επιλεγεί μία από τις δύο θέσεις, καθώς δεν είναι δυνατόν να κατέχονται ταυτόχρονα, αφού κάτι τέτοιο συνιστά ασυμβίβαστο με βάση τον Περί Δήμων Νόμο του 2022. Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς ενημερώθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Βασιλείου ανέφερε ότι υποβλήθηκε χθες τηλεφωνική καταγγελία.

Όπως σημείωσε, η καταγγελία κατατέθηκε αρχικά στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο απέστειλε επιστολή στο συγκεκριμένο πρόσωπο, παραπέμποντας στις πρόνοιες του Περί Δήμων Νόμου και καλώντας το να αποφασίσει αν θα παραιτηθεί από το αξίωμα ή από τη θέση του.

Παράλληλα, ο κ. Βασιλείου ανέφερε ότι η Έπαρχος Πάφου θα παραχωρήσει σχετικό περιθώριο χρόνου, ώστε ο συγκεκριμένος Δημοτικός Σύμβουλος να επιλέξει αν θα διατηρήσει το αξίωμα ή τη θέση του.

Σε περίπτωση που παραιτηθεί από το αξίωμα, ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία, με την Έπαρχο να προχωρεί σε επαφή με τον πρώτο επιλαχόντα του ίδιου συνδυασμού. Εφόσον αυτός εξακολουθεί να ανήκει στον ίδιο συνδυασμό, η θέση πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με τον επόμενο κατά σειρά επιλαχόντα, και ούτω καθεξής.