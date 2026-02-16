ΑΚΕΛ: «Ιδεολογική εμμονή» η συμμετοχή της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη στην πρωτοβουλία Τραμπ για την Γάζα

Το ΑΚΕΛ κατηγορεί την κυβέρνηση για «ιδεολογική εμμονή» με αφορμή τη συμμετοχή της στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συγκρότησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση εγκυμονεί κινδύνους για το διεθνές δίκαιο και την κυπριακή υπόθεση.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα επικρίνει την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη ότι ρισκάρει το δίκαιο της Κύπρου ευθυγραμμιζόμενη με πρωτοβουλίες που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν το διεθνές σύστημα που διαμορφώθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Υποστηρίζει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να παραγκωνίσουν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ενώ σημειώνει πως αρκετά κράτη, μεταξύ των οποίων και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αποδέχθηκαν την πρόσκληση συμμετοχής.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

«Ιδεολογική εμμονή» είναι όταν ρισκάρεις το δίκαιο της Κύπρου για να συμπορευθείς με εκείνους που θέλουν να καταλύσουν το διεθνές δίκαιο

Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα «ιδεολογικής εμμονής» από την απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να συμμετέχει στη συνάντηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» που συγκρότησε ο Τραμπ.

Είναι προφανές ότι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα καταβάλλεται από τις ΗΠΑ προσπάθεια παραγκωνισμού του ΟΗΕ και αναδιάταξης του διεθνούς συστήματος που δημιουργήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο που μεγάλη μερίδα των κρατών του κόσμου και των κρατών-μελών της ΕΕ απέρριψε την πρόσκληση Τραμπ.

Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην αντιλαμβάνεται ότι μια τέτοια εξέλιξη εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την υπόθεση της πατρίδας μας που βασίζει την υπόσταση, το δίκαιο και τον αγώνα της στο διεθνές δίκαιο και τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ και να στηρίζει ανεπιφύλακτα τις μεθοδεύσεις Τραμπ.

Η δικαιολογία ότι «η συνάντηση πραγματοποιείται στη βάση σχετικού Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας» είναι, το λιγότερο, παραπλανητική. Το Ψήφισμα 2803 περιορίζεται σαφώς στη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στη Γάζα, αλλά φιλοδοξεί να γίνει ένα «τολμηρό νέο μοντέλο» για την επίλυση διεθνών συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα μοντέλο όπου η λογική των όπλων και των μπίζνες στις διεθνείς σχέσεις υποκαθιστά το διεθνές δίκαιο. Και μόνο το γεγονός ότι στο «Συμβούλιο Ειρήνης» θα συμμετέχει ένας εγκληματίας πολέμου όπως ο Νετανιάχου είναι ενδεικτικό.

Η συμμετοχή της κυπριακής κυβέρνησης σε σχεδιασμούς και μορφώματα που καταπατούν το διεθνές δίκαιο είναι αυτοαναίρεση που αργά ή γρήγορα θα τη βρούμε μπροστά μας.