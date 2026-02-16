Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Με ευχαριστίες και πολιτικά μηνύματα η παράδοση της προεδρίας της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η βουλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία τέθηκε προ ολίγων ημερών εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΑΚΕΛ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι παραδίδει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Γιώργο Κουκουμά, ο οποίος, ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ, διατελούσε μέχρι τώρα αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής.

Η κ. Χαραλαμπίδου, σε δηλώσεις ανέφερε ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει στην εν λόγω Επιτροπή, όπως και σε όλες τις άλλες Επιτροπές των οποίων είναι μέλος από την αρχή της τρέχουσας θητείας της.

«Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου, γιατί είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία, πάνω από τα κόμματα, με γνώμονα να υπερασπιστούμε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τόπο μας, που είναι ελλιπές», δήλωσε η κ. Χαραλαμπίδου, μετά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής στην οποία προήδρευσε.

Η βουλευτής σημείωσε ότι η ομοψυχία εντός της Επιτροπής ήταν υψίστη σημασίας και ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Γιώργο Κουκουμά, σημειώνοντας ότι παραδίδει την Προεδρία σε ικανότατα τα χέρια. Είπε ότι συνεργάστηκαν άψογα και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται, κάτι για το οποίο εξέφρασε την χαρά της.

Σε ερώτηση για τα επόμενα βήματά της στην πολιτική, η κ. Χαραλαμπίδου απάντησε ότι θα πάρει αποφάσεις εν ευθέτω χρόνω και θα κάνει ανακοινώσεις. Σχετικά με τη συμμετοχή της σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, είπε ότι, λόγω του κανονισμού της Βουλής, που περιορίζει τον αριθμό των μελών στα 11, θα συνεχίσει να συμμετέχει στις Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Θεσμών, Ελέγχου, Παιδείας και Περιβάλλοντος, στις οποίες είναι ήδη μέλος. Πρόσθεσε ότι, λόγω του μικρού διαστήματος που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της, κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος ή νόημα να μετακινηθεί από Επιτροπές που παρακολουθεί και γνωρίζει για σειρά ετών.

Σε ερώτηση για το πιο θεωρεί ως μεγαλύτερο επίτευγμα της θητείας της στην Προεδρία της Επιτροπής, η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι ήταν το γεγονός πως κατάφερε να λειτουργήσει ως πρόεδρος για όλους τους συναδέλφους της. «Δεν λειτούργησα με κομματικές παρωπίδες», είπε.

Τα μέλη της Επιτροπής ευχαρίστησαν την κ. Χαραλαμπίδου για τη συνεργασία. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν και η βουλευτής ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν, αλλά και ο βουλευτής ΔΗΚΟ Χρίστος Σενέκης για την προώθηση θεμάτων μέσω της ατζέντας της Επιτροπής. Από την πλευρά του ο βουλευτής ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη δήλωση της κ. Χαραλαμπίδου, ότι «στην Επιτροπή Ανθρωπίνων όλα τα μέλη είχαμε μία πολύ καλή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, μέχρι το τέλος της θητείας».

Η βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου, είπε ότι η Επιτροπή υπό την προεδρία της κ. Χαραλαμπίδου ανέδειξε τις παθογένειες του κράτους και εξέφρασε την πεποίθηση ότι για τους υπόλοιπους τρεις μήνες περίπου εργασίας θα προσπαθήσει υπό την προεδρία του κ. Κουκουμά να επιλύει με την ίδια προσήλωση θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ