Αυξήθηκαν στο 9μηνο οι μεταφορές εντός Κύπρου και από και προς Κύπρο

Αύξηση παρουσίασε το πρώτο ενιάμηνο του 2025 τόσο το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου όσο και το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία.

Αύξηση παρουσίασαν επίσης και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 0,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 8,7%.

Εξάλλου, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 1,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 16,4%.

Πηγή: ΚΥΠΕ