Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, αναμένεται και το Gerald Ford

Οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεσή τους στο Ιράν ενόψει των αυριανών συζητήσεων για τα πυρηνικά στη Γενεύη

Τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή ενισχύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιχειρούν να αυξήσουν την πίεσή τους προς την ιρανική κυβέρνηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

 

 

Μετά τις αναφορές ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφθασε στην περιοχή του Κόλπου στις 26 Ιανουαρίου, το BBC κατάφερε να το εντοπίσει σε πρόσφατες δορυφορικές εικόνες. Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο δεν ήταν ορατό σε προηγούμενες εικόνες που είχαν εξεταστεί, γεγονός που επιβεβαιώνει την πρόσφατη άφιξή του.

 

 

 

Αξιοποιώντας δημόσια διαθέσιμες εικόνες από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους Sentinel-2 — οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως για τον εντοπισμό πλοίων — οι αναλυτές εντόπισαν το USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, περίπου 150 μίλια (240 χιλιόμετρα) ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Η παρουσία του αεροπλανοφόρου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατιωτικής κινητοποίησης των ΗΠΑ στην περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με το Ιράν κι ενώ αύριο έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις αντιπροσωπειών Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στη Γενεύη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης ανακοινώσει ότι ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, πρόκειται να αναπτυχθεί ώστε να ενισχύσει το USS Abraham Lincoln και τα υπόλοιπα στρατιωτικά μέσα που έχουν ήδη μεταφερθεί στη Μέση Ανατολή.

Protothema.gr

