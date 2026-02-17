Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γενναιόδωρη χειρονομία του συγγραφέα Χριστάκη Ταπακούδη προς το Σ.Κ.Ε. Χλώρακας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο Χλωρακιώτης συγγραφέας Χριστάκης Ταπακούδης, μέλος και του Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας, συνεχίζει έμπρακτα να στηρίζει τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία. Πέρα από την οικονομική του εισφορά προς τον Όμιλο, ο κ. Ταπακούδης προσφέρει και βιβλία του στο Σ.Κ.Ε. Χλώρακας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον εμπλουτισμό της πρόσφατα δημιουργηθείσας βιβλιοθήκης και στη διάδοση της γνώσης και της φιλαναγνωσίας στην κοινότητα.

Μετά από επικοινωνία με τη διευθύντρια του Σ.Κ.Ε. Χλώρακας, κα Μαρία Λεωνίδου, έχει προγραμματιστεί η παράδοση των βιβλίων, τα οποία, όπως ανέφερε ο ίδιος ο συγγραφέας, δεν θα είναι τα μοναδικά, καθώς προτίθεται να συνεχίσει την αξιέπαινη αυτή προσφορά. Η πρωτοβουλία και η γενναιόδωρη χειρονομία του κ. Ταπακούδη αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και εκφράζεται η ευχή να εμπνεύσουν και άλλους συγγραφείς να προσφέρουν τα έργα ή βιβλία τους, ενισχύοντας περαιτέρω τη βιβλιοθήκη του Σ.Κ.Ε.,σύμφωνα και με τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας.

Σημειώνται πως ο Χριστάκης Ταπακούδης είναι ένας ενεργός και δημιουργικός άνθρωπος των γραμμάτων, με αγάπη για τον πολιτισμό. Μέσα από το συγγραφικό του έργο και την κοινωνική του δράση, προάγει τις αξίες της παιδείας, της συνεργασίας και της πολιτιστικής προσφοράς, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που ωφελούν τη νέα γενιά και το κοινωνικό σύνολο.

Τέλος εκ μέρους του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας εκφράζονται θερμές ευχαριστίες και εκτίμηση προς τον κ. Ταπακούδη για τη συνεχή του στήριξη και προσφορά.

