Τοποθέτηση Δημοτικής Ομάδας ΔΗΚΟ Δ. Πάφου για αλλαγή χρήσης δανείου για το Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης Πόλεως Πάφου

Η Δημοτική Ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ) στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου τοποθετείται επίσημα αναφορικά με την αλλαγή χρήσης του δανείου που αφορά το έργο «Δημιουργία Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης Πόλεως Πάφου και περιβάλλοντος χώρου».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΔΗΚΟ Πάφου που αποτελείται από τους δημοτικούς συμβούλου Αγάθη Σαββίδου(Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας ΔΗΚΟ),Γιάννη Κουλουντή, Ανθή Λεωνίδου Στρόππου και Αντώνη Χριστοδούλου ο Δήμος Πάφου υπέγραψε στις 10.10.2024 δανειακή σύμβαση με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους €11.797.528, με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου δημιουργίας του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης.

Παράλληλα προσθέτουν ο Δήμος είχε εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027 για δύο σημαντικά έργα, την Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της συνοικίας Αναβαργού και της νότιας περιοχής του εμπορικού παραδοσιακού κέντρου Πάφου, καθώς και την ανάπλαση της Πλατείας Θεοσκέπαστης.

Κατά την υλοποίηση των έργων, η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων εντόπισε ζητήματα προσβασιμότητας στα έργα του Αναβαργού και της Θεοσκέπαστης, με αποτέλεσμα την απένταξή τους από το πρόγραμμα «ΘΑΛΕΙΑ». Το πρόβλημα αυτό, καθώς και οι σχετικές διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών, εκκρεμούσαν για περίπου ενάμιση χρόνο, προστίθεται στην ανακοίνωση, χωρίς να υπάρξει σχετική ενημέρωση της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, προτάθηκε η ένταξη του έργου του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης στο «ΘΑΛΕΙΑ», καθώς δεν υπήρχε άλλο ώριμο έργο. Ωστόσο, αυτό δημιούργησε νομικό αδιέξοδο, αφού το συγκεκριμένο έργο ήταν ήδη δηλωμένο ως χρηματοδοτούμενο από το δάνειο της ΕΤΕπ, γεγονός που θα συνιστούσε παράνομη διπλή χρηματοδότηση. Προσθέτουν επίσης πως προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση, αποφασίστηκε η αλλαγή χρήσης του δανείου. Συγκεκριμένα σημειώνεται το δάνειο μεταφέρεται για να καλύψει το έργο του Αναβαργού και του Νότιου Εμπορικού Κέντρου, συνολικού κόστους περίπου €9,3 εκατομμυρίων. Το υπόλοιπο ποσό, ύψους περίπου €2,5 εκατομμυρίων, θα διατεθεί για άλλα υλοποιούμενα έργα του Δήμου, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και τα στέγαστρα της Αγοράς. Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται ουσιαστική επιβάρυνση του δημοτικού δανεισμού και διαφοροποίηση του αρχικού χρηματοδοτικού σχεδιασμού προσθέτει στην τοποθέτηση της Δημοτικής της η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΚΟ.

Επισημαίνουν ακόμη πως η Δημοτική Ομάδα ΔΗΚΟ ψήφισε υπέρ της ρύθμισης, αναγνωρίζοντας ότι επρόκειτο για λύση ανάγκης, με στόχο την αποφυγή σοβαρότερων νομικών και οικονομικών συνεπειών για τον Δήμο και την προστασία των συμφερόντων της πόλης. Παρά ταύτα, η Ομάδα εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια και καταγγέλλει, την έλλειψη ενημέρωσης.

Το ζήτημα σημειώνουν ήταν γνωστό στη διοίκηση εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, ωστόσο η Ολομέλεια ενημερώθηκε μόλις πρόσφατα και υπό την πίεση ρητρών καθυστέρησης και της ανάγκης άμεσης ρύθμισης πριν από την προσωρινή παραλαβή του έργου. Η πρακτική αυτή δεν συνάδει με τις αρχές διαφάνειας και συλλογικής ευθύνης. Σχετικά με το θέμα της οικονομικής επιβάρυνσης οι καθυστερήσεις και οι χειρισμοί οδήγησαν σε επιπλέον επιβάρυνση του δανεισμού του Δήμου κατά περίπου €2.500.000, ποσό που, κατά την άποψη της Ομάδας, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με έγκαιρο προγραμματισμό και διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης ιδίων κεφαλαίων του Δήμου.

Η Δημοτική Ομάδα ΔΗΚΟ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να ασκεί υπεύθυνο και τεκμηριωμένο έλεγχο, με γνώμονα τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των δημοτών της Πάφου καταλήγει στην ανακοίνωση της η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΚΟ του Δ. Πάφου.