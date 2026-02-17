Κομισιόν: Ενέκρινε προτάσεις για συμφωνία ΕΕ–ΗΒ σχετικά με το Γιβραλτάρ

Η Κομισιόν υιοθέτησε τις προτάσεων για την υπογραφή, την προσωρινή εφαρμογή και την οριστική σύναψη ειδικής συμφωνίας που αφορά το Γιβραλτάρ. Η νέα συμφωνία συμπληρώνει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς το Γιβραλτάρ δεν περιλαμβανόταν στη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας που υπεγράφη το 2020 και τέθηκε σε ισχύ το 2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, ο βασικός στόχος της συμφωνίας είναι η διασφάλιση της μελλοντικής ευημερίας ολόκληρης της περιοχής, μέσω της κατάργησης όλων των φυσικών εμποδίων για τη διακίνηση προσώπων και αγαθών μεταξύ της Ισπανίας και του Γιβραλτάρ, με ταυτόχρονη πλήρη προστασία του χώρου Σένγκεν, της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ.

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας, Μάρος Σέφτσοβιτς, στόχος της Ένωσης είναι «η μακροπρόθεσμη ευημερία της περιοχής, με πλήρη διασφάλιση του χώρου Σένγκεν, της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης».

Υπογράμμισε επίσης ότι περίπου 15.000 άνθρωποι διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα μεταξύ Γιβραλτάρ και Ισπανίας, γεγονός που καθιστά τη συμφωνία κρίσιμη για τη νομική βεβαιότητα, την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και τη σταθερότητα στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Η συμφωνία βασίζεται σε πολιτική συμφωνία επί των βασικών αρχών που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο του 2025 μεταξύ του Σέφτσοβιτς, του Ισπανού Υπουργού Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών Ντέιβιντ Λαμί και του Πρωθυπουργού του Γιβραλτάρ Φαμπιάν Πικάρντο. Οι διαπραγματευτικές ομάδες ολοκλήρωσαν το νομικό κείμενο τον Δεκέμβριο.

Μετά την υιοθέτηση τους από την Κομισιόν, οι προτάσεις της Επιτροπής θα διαβιβαστούν στο Συμβούλιο της ΕΕ, το οποίο θα κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή και την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να δώσει τη συγκατάθεσή του, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συνθήκες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει τη νομική ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών σε ολόκληρη την περιοχή, προωθώντας τη κοινή ευημερία και τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των αρχών του Γιβραλτάρ και της Ισπανίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ