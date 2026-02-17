Υπ. Γεωργίας: Δηλώνει έτοιμο να στηρίξει τα ξενοδοχεία για ιδιωτικές αφαλατώσεις

Έτοιμο να στηρίξει έμπρακτα τις ξενοδοχειακές μονάδες για την εγκατάσταση ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης, προωθώντας απλοποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης και αξιοποίηση του σχεδίου χορηγιών ύψους €3 εκατ, δηλώνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η αρμόδια Υπουργός Μαρία Παναγιώτου, μιλώντας σε ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και τους συνδέσμους ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ, τόνισε ότι στόχος είναι η ταχεία υλοποίηση έργων που θα ενισχύσουν την υδατική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του τουριστικού τομέα στην Κύπρο, περνώντας από τη θεωρία στην πράξη.

Η ημερίδα με θέμα «Αδειοδότηση Μικρών Ιδιωτικών Μονάδων Αφαλάτωσης σε Ξενοδοχειακές Μονάδες», διοργανώθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και σε συνεννόηση με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), στο Αμφιθέατρο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών «Θεόφιλος Γεωργιάδης».

Στόχος της εκδήλωσης, αναφέρεται, «ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για την απλοποιημένη διαδικασία αδειοδότησης μικρών ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης, ημερήσιας δυναμικότητας έως 1.500 κυβικά μέτρα νερού, για χρήση σε ξενοδοχειακές μονάδες».

Κατά τον χαιρετισμό της, η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι η ημερίδα διοργανώθηκε για να ενθαρρύνει περαιτέρω την αξιοποίηση του Σχεδίου Χορηγιών ύψους €3 εκατ., το οποίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2025 από το Υπουργικό Συμβούλιο για εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης σε ξενοδοχεία. Όπως σημείωσε, μετά από αίτημα πολλών ξενοδοχειακών μονάδων, κρίθηκε αναγκαίο να παρουσιαστεί το σχέδιο σε ευρύτερη βάση, ώστε να απαντηθούν ερωτήματα, να καταγραφούν εισηγήσεις, αλλά και να εντοπιστούν πιθανά σημεία που ενδέχεται να δημιουργούν δυσκολίες ή καθυστερήσεις.

Η Υπουργός τόνισε ότι, παρά το γεγονός ότι οι διαδικασίες είναι απλοποιημένες, δεν γίνονται εκπτώσεις στην περιβαλλοντική νομοθεσία και στο θεσμικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας απαιτεί τη συνεργασία Πολιτείας και ιδιωτικού τομέα και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των 28 δράσεων που υλοποιούνται για τη μόνιμη αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη να περάσει η προσπάθεια από τη θεωρία στην πράξη και να προχωρήσει η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης σε ξενοδοχεία, όπως συμβαίνει ήδη σε άλλες χώρες με αυξημένες τουριστικές ροές.

Εκ μέρους του Υφυπουργείου Τουρισμού, ο Διευθυντής Τουρισμού Γιάννης Κουής παρουσίασε στοιχεία για τη διαχείριση νερού στο τουριστικό οικοσύστημα, σημειώνοντας ότι η μέση ετήσια χρήση νερού ύδρευσης από τον τουρισμό (2022–2024) ανέρχεται σε 6,9%, ενώ η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία ανήλθε στο 13,1% του ΑΕΠ το 2024 και αναμένεται να φτάσει το 14% το 2025.

Παρουσίασε επίσης δράσεις και σχέδια χορηγιών που προωθούν την εξοικονόμηση νερού και την ενσωμάτωση κριτηρίων αειφορίας στα ξενοδοχεία, καθώς και στοιχεία έρευνας σύμφωνα με τα οποία 85 ξενοδοχεία (41,5% των κλινών) εφαρμόζουν ήδη μέτρα εξοικονόμησης νερού.

Στη συνέχεια, η Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Γιάννα Οικονομίδου παρουσίασε το θεσμικό, τεχνικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο εγκατάστασης μικρών ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης, αναφερόμενη στις προκλήσεις της υδατικής περιόδου 2023–2026, στη χαμηλή πληρότητα των φραγμάτων (περίπου 17%) και στην αυξανόμενη ζήτηση νερού κατά 4–6% ετησίως.

Παρουσιάστηκε η απλοποιημένη διαδικασία αδειοδότησης σε δύο στάδια (κατασκευή και λειτουργία), οι βασικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, καθώς και το Σχέδιο Χορηγιών ύψους €3 εκατ., το οποίο παρέχει ενίσχυση ήσσονος σημασίας έως €300.000 ανά επιχείρηση για μονάδες δυναμικότητας έως 1.500 κ.μ. ημερησίως, αναδεικνύοντας παράλληλα τα οικονομικά και λειτουργικά οφέλη της αφαλάτωσης ως αξιόπιστης εναλλακτικής πηγής νερού που ενισχύει την ανθεκτικότητα του τουριστικού τομέα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του ξενοδοχειακού κλάδου, εταιρείες προμήθειας εξοπλισμού αφαλάτωσης και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Ηλιάνα Τόφα.

Πηγή: ΚΥΠΕ