Σε ετοιμότητα δηλώνει η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου λόγω καιρικών φαινομένων

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται από τη νύχτα της Τρίτης τα συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην επαρχία, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση οποιωνδήποτε προβλημάτων ή ζημιών ενδεχομένως προκύψουν, δήλωσε η Αναπληρώτρια Έπαρχο Πάφου Φρόσω Γεωργίου.

Ανέφερε πως μέχρι στιγμής η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, καθώς από τις περιπολίες που διενεργήθηκαν από συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης στο πλαίσιο των καθηκόντων τους δεν έχουν εντοπιστεί οποιαδήποτε προβλήματα ή ζημιές στην επαρχία.

Η κ. Γεωργίου είπε ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, καθώς και οι διοικητικοί λειτουργοί, βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Όπως σημείωσε, υπάρχει συντονισμός και συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε περιστατικό να υπάρξει άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση.

«Εάν υπάρξει περιστατικό που χρειάζεται τη δική μας συνεισφορά, το γραφείο μας είναι πάντα σε ετοιμότητα», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας ότι η Επαρχιακή Διοίκηση παραμένει σε εγρήγορση για την προστασία των πολιτών και την άμεση διαχείριση οποιασδήποτε κατάστασης προκύψει λόγω των καιρικών φαινομένων.