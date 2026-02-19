Έντονη αγανάκτηση συνταξιούχων στην περιοδεία της ΕΚΥΣΥ στην Πόλη Χρυσοχούς

Σε κλίμα έντονης αγανάκτησης και βαθιάς ανησυχίας πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου οι Τοπικές Συνελεύσεις της ΕΚΥΣΥ στην περιφέρεια Πόλης Χρυσοχούς, με τους συνταξιούχους να εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για την ακρίβεια, τις περικοπές και τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Οι συνελεύσεις έλαβαν χώρα στον Πωμό, την Αγία Μαρίνα Χρυσοχού, την Αργάκα, την Πόλη Χρυσοχούς και το Προδρόμι, όπου δεκάδες ηλικιωμένοι εξέφρασαν με έντονο τρόπο την οργή και την απόγνωσή τους για τις πολιτικές που, όπως τόνισαν, τους οδηγούν στη φτωχοποίηση και την κοινωνική περιθωριοποίηση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ, Ευτύχιος Παπαμιχαήλ, μαζί με την Επαρχιακή Γραμματέα Ελένη Ευριπίδου Χατζιαντωνά, ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους για τα συσσωρευμένα προβλήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους, επισημαίνοντας τις συνεχείς προσπάθειες της Οργάνωσης να ασκήσει πίεση προς την κυβέρνηση για ουσιαστικές λύσεις.

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων βρέθηκαν η ανεξέλεγκτη ακρίβεια που «εξανεμίζει» τις συντάξεις, το πέναλτι 12% για συνταξιοδότηση στο 63ο έτος, το αυξημένο κόστος φαρμάκων εκτός ΓΕΣΥ, τα υπέρογκα ασφάλιστρα, καθώς και τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη σύνταξη χηρείας.

Όπως τονίστηκε, τα προβλήματα αυτά, μαζί με περίπου 50 ακόμη ζητήματα μικρά και μεγάλα, έχουν καταγραφεί σε υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ωστόσο οι συνταξιούχοι επισημαίνουν ότι «τα υπομνήματα και οι εξαγγελίες δεν λύνουν τα προβλήματα».

Τις συνελεύσεις τίμησαν με την παρουσία τους οι υποψήφιοι βουλευτές του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία Αντρέας Νικολάου, Νίκος Σαββίδης, Γιώργος Σκούρου και Βαλεντίνος Φακοντής, οι οποίοι άκουσαν από πρώτο χέρι τις ανησυχίες και τις διαμαρτυρίες των συνταξιούχων, εκφράζοντας τη στήριξή τους στον αγώνα που διεξάγεται με επικεφαλής την ΕΚΥΣΥ και την ΠΕΟ.

Στην Πόλη Χρυσοχού παρευρέθηκε η Κοινοτάρχης Φασούλας Αδούλλα Κωνσταντίνου, ενώ στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχού το «παρών» έδωσαν ο Αντιδήμαρχος Πάτροκλος Ευάγγελου και ο Κοινοτάρχης Πανίκος Χ’’Ιωάννου.

Κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων εκλέγηκαν και οι νέες Τοπικές Επιτροπές. Στον Πωμό Γραμματέας αναδείχθηκε ο Αντρέας Φασαρίας, στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχού ο Ιάσωνας Παύλου, στην Αργάκα ο Σάββας Κυπριανού και στην Πόλη Χρυσοχού – Προδρόμι ο Χρυσόστομος Κυριάκου, πλαισιωμένοι από τα εκλεγέντα μέλη των επιτροπών σε κάθε κοινότητα.

Μετά το πέρας των συνελεύσεων, ο Γενικός και η Επαρχιακή Γραμματέας είχαν συνάντηση στο σπίτι του επί σειρά ετών Τοπικού Γραμματέα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχού, Γαβριήλ Θεόδωρου, συνεχίζοντας τον κύκλο επαφών και διαβούλευσης με τα τοπικά στελέχη.