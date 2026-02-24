Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πρόβλημα στην υδραντλία ύδρευσης ανακοινώνει το Κ.Σ. Στενής

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Στενής ανακοινώνει ότι έχει παρουσιαστεί πρόβλημα στην υδραντλία ύδρευσης της κοινότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για την άμεση αντικατάστασή της το συντομότερο δυνατό.

Το Κ.Σ. Στενής απολογείται για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ενδέχεται να προκληθεί και διαβεβαιώνει τους κατοίκους ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση του προβλήματος εντός των επόμενων δύο ημερών, λαμβάνοντας υπόψη ότι μεσολάβησαν η Κυριακή και η Καθαρά Δευτέρα.

Επιπρόσθετα ευχαριστεί για την κατανόηση.

Σημειώνεται πως σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην παρουσία του ΓΔ  του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ανδρέα Γρηγορίου για συζήτηση των προβλημάτν λειψυδρίας, στις 17:00 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δ. Πόλης Χρυσοχούς.

