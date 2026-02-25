Οι οργανώσεις ασθενών και τα ΑμΕΑ δεν είναι λομπίστες

Οι οργανώσεις ασθενών δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του νόμου για το λόμπι, με αποτέλεσμα να υποχρεούνται, αφενός, να εγγραφούν στο μητρώο λομπιστών που τηρεί η Αρχή κατά της Διαφθοράς προκειμένου να μπορούν να συναντώνται με αξιωματούχους για την προώθηση των ζητημάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με οικονομικά συμφέροντα, και, αφετέρου, να ενημερώνουν γραπτώς την Αρχή για το περιεχόμενο των συναντήσεων που πραγματοποιούν.

Ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής τίθεται σήμερα επί τάπητος η πρόταση νόμου του Άριστου Δαμιανού, η οποία κατατέθηκε εκ μέρους του ΑΚΕΛ, με σκοπό να εξαιρεθούν από τις πρόνοιες του υπό αναφορά νόμου οι εκπρόσωποι ή τα μέλη των οργανώσεων χρόνιων πασχόντων, των οργανώσεων ασθενών, καθώς και των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία, δεδομένης της λανθασμένης κατάταξής τους στην κατηγορία των λομπιστών.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, η τροποποίηση που προτείνει στην κείμενη νομοθεσία αποσκοπεί στη διευκόλυνση των εν λόγω οργανώσεων στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μελών τους. Η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ αναμένεται να τύχει στήριξης από όλα τα κόμματα.

Ποιοι εξαιρούνται σήμερα

Από το πεδίο εφαρμογής του νόμου για το λόμπι εκπίπτουν σήμερα:

1 Ζητήµατα που άπτονται της Εκτελεστικής ή/και της Νοµοθετικής Εξουσίας και αφορούν:

Τις σχέσεις µεταξύ της ∆ηµοκρατίας και οποιουδήποτε άλλου κράτους ή διεθνούς οργανισµού ή σε θέµατα αµυντικής διπλωµατίας ή πολιτικής ασφάλειας ή εξωτερικής πολιτικής της ∆ηµοκρατίας.

Την προστασία ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών.

Τις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, στον βαθµό που ρυθµίζονται από τις διατάξεις του περί της Ρύθµισης ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και για Συναφή Θέµατα Νόµου, του περί της Ρύθµισης των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων Φορέων που ∆ραστηριοποιούνται στους Τοµείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµου και του περί της Ρύθµισης των ∆ιαδικασιών Ανάθεσης Συµβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέµατα Νόµου αλλά δεν περιλαµβάνει το στάδιο που προηγείται της εφαρµογής των διατάξεων των αναφερόµενων νόµων.

2 Ζητήµατα που άπτονται της επικοινωνίας: