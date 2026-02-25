Την Παρασκευή το αντίο σε έναν αγωνιστή της ζωής: Απεβίωσε ο διορθωτής της εφημερίδας «Πολίτης», Γιώργος Λιναράς

Παρασκευή 20/02,μεσημέρι. Το τηλέφωνο στο γραφείο χτυπάει. «Μιχάλη, θέλω να μου βάλετε το πρόγραμμα στο κινητό, να συνεχίσω να διορθώνω». Τι κι αν του είπαμε πως η θέση του τον περιμένει; Μέχρι τελευταία στιγμή, ο Γιώργος Λιναράς είχε έγνοια τη δεύτερη αγαπημένη του οικογένεια, τον ΠΟΛΙΤΗ, αφού ακόμη και τις επόμενες μια-δυο μέρες, πάλι μιλούσε για την εφημερίδα, πάλι είχε έγνοια το τμήμα στο οποίο εργαζόταν. Ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει να παλεύεις για τη ζωή, ο αγαπημένος μας διορθωτής και καλός συνάδελφος Γιώργος Λιναράς, έφυγε από τη ζωή χθες Τρίτη 24 Φεβρουαρίου. Και όσοι πέρασαν ή συνεργάστηκαν με την εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ, από το 2002 και μετά, σίγουρα θυμούνται έναν διορθωτή, ο οποίος είχε πάθος με τη δουλειά του. Που ήξερε να σου πει πώς γράφουμε σωστά τα κυπριακά. Και που φυσικά, αγαπούσε τους θρύλους και τις παραδόσεις, γι' αυτό και από το 2002 ανέλαβε και τη στήλη «Χρονογράφος», την οποία έκανε αδιάλειπτα μέχρι την ημέρα που νοσηλεύτηκε. Και αυτή η αγάπη του για τις ρετρό ιστορίες τον οδήγησε στην έκδοση του βιβλίου «Μυθιστορίες Κυπρίων», το 2011.

Η ασθένειά του, κατά πλάκα σκλήρυνση, ουδέποτε στάθηκε εμπόδιο για να συνεχίσει να δουλεύει ακούραστα, καθώς έμαθε με κάθε λεπτομέρεια κάθε τι που χρειαζόταν την περίοδο του κορωνοϊού, ενώ ξέραμε πως ήταν εκεί πρωινές, απογευματινές, βραδινές ώρες, πρόθυμος να βοηθήσει. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ αποχαιρετά έναν συνεργάτη που η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις σελίδες της εφημερίδας που υπηρέτησε με αφοσίωση μέχρι τέλους.