«Ισότητα»: Ετοιμάζουν και νέα προσφυγή για τις ώρες εργασίας

Η προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο για την απόφαση της ηγεσίας της Αστυνομίας να μειώσει τις ημεραργίες των αστυνομικών φαίνεται ότι ήταν μόνο η αρχή. Έπεται, όπως όλα δείχνουν, και νέα προσφυγή, αυτή τη φορά για τον υπολογισμό των επιπρόσθετων ωρών των αστυνομικών που εργάζονται στο σύστημα βάρδιας.

Ο κλάδος αστυνομικού Σώματος της Συντεχνίας «Ισότητα» θεωρεί εσφαλμένο τον τρόπο με τον οποίο γινόταν ο υπολογισμός και ζητά συνάντηση με τον αρχηγό Αστυνομίας για να βρεθεί λύση και, σε περίπτωση που δεν καρποφορήσει ο διάλογος, θα προσφύγουν στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Σε επιστολή που στάληκε στον αρχηγό Αστυνομίας από τον δικηγόρο της Συντεχνίας «Ισότητα» αναφέρεται ότι στην ΚΔΠ. 255/1998 για σκοπούς (νέας) εναρμόνισης του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των μελών της Αστυνομίας με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καμία πρόβλεψη/μνεία δεν έγινε αναφορικά με τον νόμιμο τρόπο υπολογισμού των περισσότερων ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, για τις οποίες τα μέλη της Αστυνομίας θα λαμβάνουν ημεραργίες.

Η «Ισότητα» υποστηρίζει ότι, στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, προβλέπεται ότι, για εργασία πέραν των συνήθων ωρών εργασίας, οι επιπλέον ώρες αποζημιώνονται είτε με πληρωμή είτε με παροχή ανάλογου χρόνου ανάπαυσης, υπολογιζόμενων ως ακολούθως: (2) Κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται – (α) Κατά τις εργάσιμες ημέρες (συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου μέχρι τη 1 μ.μ.) ως 1,5 ώρες· (β) κατά τα απογεύματα του Σαββάτου, τις Κυριακές και αργίες ως 2 ώρες.

«Είναι η θέση της συντεχνίας ότι μέχρι σήμερα οι επιπρόσθετες ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, των μελών της Αστυνομίας που εργάζονται σε σύστημα βάρδιας και οι οποίοι δικαιούνται ημεραργίες, δεν υπολογίζονταν ορθά. Συγκεκριμένα, εσφαλμένα οι επιπρόσθετες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των μελών της Αστυνομίας που εργάζονται στο σύστημα βάρδιας υπολογίζονται για σκοπούς παραχώρησης ημεραργίας ως μία προς μία. Δηλαδή για κάθε μία περαιτέρω ώρα εβδομαδιαίας εργασίας, ανεξαιρέτου ημέρας (καθημερινής, Σαββατοκύριακου ή αργίας), υπολογίζεται ως ισάξια ώρα ημεραργίας, αντί να υπολογίζεται με τον τρόπο που υπολογίζεται η πέραν του ωραρίου απασχόληση δημόσιου υπαλλήλου», προστίθεται στην ίδια επιστολή.

Γίνεται επίσης αναφορά για δυσμενή μεταχείριση των αστυνομικών σε σχέση με τους δημόσιους υπαλλήλους.

Καταληκτικά η συντεχνία ζητά από τον αρχηγό τη λήψη μέτρων για να «αρθεί η ανισότητα που παρατηρείται». «Απαίτηση της συντεχνίας είναι η λήψη μέτρων, για θεραπεία της άνισης μεταχείρισης που προκύπτει από χρόνια και επηρεάζει τα μέλη της Αστυνομίας που εργάζονται στο σύστημα βάρδιας, με αναδρομική αποζημίωση των επηρεαζόμενων μελών», αναφέρει καταληκτικά η «Ισότητα».