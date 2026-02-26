Ναι από Κομισιόν στο αίτημα της Πρωτοβουλίας «My Voice My Choice» για ασφαλή άμβλωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε απάντηση στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «My Voice My Choice: For Safe and Accessible Abortion (Η φωνή μου, η επιλογή μου: Για ασφαλή και προσβάσιμη άμβλωση»), υπογραμμίζοντας ότι «τα κράτη μέλη μπορούν να βασιστούν σε υφιστάμενα ενωσιακά μέσα για να βελτιώσουν την ισότιμη πρόσβαση σε νόμιμα διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών υπηρεσιών άμβλωσης».

Η πρωτοβουλία «My Voice, My Choice: For Safe and Accessible Abortion», με πάνω από 1,1 εκατ. υπογραφές, ζητούσε από την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει τα κράτη μέλη για την παροχή νόμιμων και ασφαλών αμβλώσεων, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο. Όπως τονίζει η Επιτροπή, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 483 χιλιάδες μη ασφαλείς αμβλώσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Ευρώπη, με σοβαρούς κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών. Η ΕΕ μπορεί να στηρίζει τα κράτη μέλη στον τομέα της δημόσιας υγείας, αλλά η ευθύνη για την πολιτική και την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας παραμένει σε αυτά.

Βασική παράμετρος της ανακοίνωσης, είναι η στήριξη της ΕΕ στη δράση των κρατών μελών στον τομέα αυτό, με σεβασμό στην αρμοδιότητά τους να καθορίζουν την πολιτική υγείας τους, καθώς και την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης.

Η ενωσιακή αυτή στήριξη μπορεί να παρασχεθεί μέσω του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus (ESF+). «Το ESF+ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της πρόσβασης σε νόμιμα διαθέσιμες, οικονομικά προσιτές και ασφαλείς υπηρεσίες άμβλωσης. Παράλληλα, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών, διασφαλίζοντάς τους ταυτόχρονα την αυτονομία να καθορίζουν πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα παρέχεται η πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση». Όπως τόνισαν στην παρουσίαση η Ροξάνα Μινζάτα, Επίτροπος για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, και η Χάτζα Λαμπίμπ, Επίτροπος για την Ετοιμότητα, τη Διαχείριση Κρίσεων και την Ισότητα, η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα θα περιλαμβάνεται στον επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ