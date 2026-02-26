Eurobank: Κέρδη €1,4 δισ. το 2025, €491 εκατ. από Κύπρο

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank διαμορφώθηκαν σε €1,4 δισ, μειωμένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους 27 εκατ. ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα, την αρνητική υπεραξία ύψους 58 εκατ. ευρώ από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance και εισφορά σε κυβερνητικά έργα ύψους 19 εκατ. ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίωνας Καραβίας ανέφερε: «Tο 2025, ξεπεράσαμε όλους τους στόχους που είχαμε θέσει για το έτος, επιτυγχάνοντας ισχυρή οργανική ανάπτυξη σε δάνεια, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 5,3 δισ. ευρώ οι καταθέσεις άνω των 4 δισ. ευρώ και τα κεφάλαια υπό διαχείριση κατά 30%.

Οι στρατηγικές μας πρωτοβουλίες μας είχαν αξιοσημείωτο αποτύπωμα: ενισχύσαμε τη θέση μας στην Κύπρο μέσω της νομικής συγχώνευσης των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών μας. Περαιτέρω, η απόκτηση της Eurolife ενδυναμώνει τις δραστηριότητες μας στην Ελλάδα. Οι κινήσεις αυτές συνάδουν πλήρως με τη στρατηγική μας για διαφοροποίηση των εσόδων μας τόσο γεωγραφικά, όσο και ανά δραστηριότητα στους τομείς της τραπεζικής, των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,37 ευρώ, εκ των οποίων τα μισά περίπου προήλθαν από τις δραστηριότητές μας εκτός Ελλάδος. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε στο 16%, υπερβαίνοντας τις αρχικές μας εκτιμήσεις. Τέλος, διανέμουμε στους μετόχους μας το 55% των κερδών.

Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα μας επιτρέπουν να αναλάβουμε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επεκτείνουμε την πρωτοβουλία μας για το Δημογραφικό, ενισχύουμε τον κορυφαίο επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων EGG και συνεισφέρουμε σημαντικά στην ανακαίνιση των δημόσιων σχολείων στην Ελλάδα. Επιπλέον, προβαίνουμε σε κοινωνικές δράσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο.

Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις προοπτικές του περιφερειακού τραπεζικού μας μοντέλου, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στο 3ετές επιχειρηματικό μας πλάνο για το 2026-2028. Στους παράγοντες ανάπτυξης εργασιών περιλαμβάνονται η πιστωτική επέκταση κατά περίπου 8% ετησίως, η περαιτέρω αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, οι συνέργειες από την ισχυρή μας παρουσία στην Κύπρο, οι προοπτικές που προκύπτουν από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και η εξαγορά της Eurolife. Αναμένουμε μια μέση ετήσια αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή κατά 10% και τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων να ενισχύεται σε 17% έως το 2028. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μας για τη δέσμευση τους και την ομαδική τους εργασία, τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους και τους μετόχους μας για την διαχρονική υποστήριξή τους».

Επιχειρηματικό Πλάνο 2026-2028

Σε ένα περιβάλλον σχετικά σταθερών επιτοκίων, η Eurobank στοχεύει την αύξηση της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον σε περίπου 17% το 2028, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή και σε μια αύξηση κατά 50% της σωρευτικής διανομής κερδών για την περίοδο 2026-2028, έναντι της αντίστοιχης διανομής για την περίοδο 2023-2025.

Η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από την οργανική αύξηση των χορηγήσεων (σωρευτική ετήσια μεταβολή 7,5% περίπου), από τα οφέλη και τις συνέργειες από την ηγετική θέση στην Κύπρο, από την εξαγορά της Eurolife και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών στη Διαχείριση Περιουσίας (σωρευτική ετήσια μεταβολή κατά περίπου 16% των υπό διαχείριση κεφαλαίων). Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι της περιόδου 2026-2028 έχουν ως εξής:

Οργανικά Λειτουργικά Κέρδη 2026: Περίπου 1,9 δισ. ευρώ 2028:Περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

Απόδοση των Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων 2026: Περίπου 16% 2028: Περίπου 17%.

Κέρδη ανά μετοχή: Περίπου 10% (σωρευτική ετήσια μεταβολή).

Ποσοστό διανομής κερδών 2026: Περίπου 55% 2028:≥55%.

Δείκτης CET1 (μετά τη διανομή κερδών): >14,0%.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ