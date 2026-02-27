Εργαστήρι Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο Π. Χρυσοχούς : Μια πηγή έμπνευσης και φωτός

Το εργαστήρι Λογοτεχνίας υπό την καθοδήγηση της Θεολόγου – Συγγραφέα του σχολείου κ. Ειρήνης Παπά ξεχώρισε από τις σημερινές δράσεις του σχολείου, του Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς.

Μια σπουδαία γυναίκα εκπαιδευτικός, με βαθιά πίστη και πνευματικό έργο, αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προσφοράς και έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους.

Μέσα από τη διδακτική της παρουσία δεν μεταδίδει μόνο γνώσεις, αλλά καλλιεργεί αξίες, ήθος και αγάπη για τον άνθρωπο και τον Θεό.

Ως θεολόγος, στηρίζει με λόγο και πράξη την ελπίδα, την πίστη και τη δύναμη της ψυχής ενώ ως συγγραφέας αποτυπώνει στα βιβλία της βαθιά νοήματα, συγκινήσεις και αλήθειες που αγγίζουν την καρδιά του αναγνώστη.

Τα έργα της, σύμφωνα με ανακοίνωση του σχολείου, αποτελούν πηγή φωτός και καθοδήγησης, καθώς μέσα από απλό και ουσιαστικό λόγο μεταδίδουν διαχρονικά μηνύματα αγάπης, πίστης, ανθρωπιάς και εσωτερικής καλλιέργειας.

Με την πολύτιμη προσφορά της στην εκπαίδευση και τη συγγραφή, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση χαρακτήρων και στην πνευματική καλλιέργεια της νέας γενιάς, ενώ παράλληλα εμπνέει κάθε άνθρωπο να αναζητά το καλό, το αληθινό και το ουσιαστικό στη ζωή του. Το σχολείο εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές εκφράζουντην περιφάνεια τους που ανήκει στη δική τους εκπαιδευτική οικογένεια.