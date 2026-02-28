Συγκίνηση και τιμή στο Φιλολογικό Μνημόσυνο του Νίκου Γ. Πενταρά στη Χλώρακα

Με βαθιά συγκίνηση και αισθήματα σεβασμού πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 27ης Φεβρουαρίου στη Χλώρακα το Φιλολογικό Μνημόσυνο του Νίκου Γ. Πενταρά, τιμώντας τη μνήμη και το πολυσχιδές έργο του διακεκριμένου λογοτέχνη, ποιητή, συγγραφέα, κριτικού και εκπαιδευτικού.

Η αίθουσα της εκδήλωσης ήταν κατάμεστη από φίλους, συναδέλφους, μαθητές και ανθρώπους των γραμμάτων, που έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο ο οποίος άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη λογοτεχνική δημιουργία και την εκπαίδευση.

Μέσα από αναφορές στο έργο και την προσωπικότητά του, αναδείχθηκε η ουσιαστική συμβολή του στα γράμματα, καθώς και η πνευματική του παρακαταθήκη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του προέδρου του Πολιτιστικού Πνευματικού Ομίλου Χλώρακας Ανδρέα Κυριακού.

Κύριος ομιλητής της βραδιάς ήταν ο Δρ Κυριάκος Ιωάννου, διδάσκων καθηγητής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Με λόγο μεστό, τεκμηριωμένο και βαθιά διεισδυτικό, ανέδειξε πτυχές της ποιητικής και κριτικής παρουσίας του Νίκου Πενταρά, φωτίζοντας το ήθος, τη σκέψη και τη σταθερή προσήλωσή του στις αξίες του πνεύματος και της παιδείας.

Η εκδήλωση, που τελούσε υπό την αιγίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας , συνδιοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό - Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας (Π.Π.Ο.Χ.) και τον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής (Ο.Λ.Κ.), επιβεβαιώνοντας τη διαρκή τους στήριξη σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό και τη μνήμη ανθρώπων που υπηρέτησαν με συνέπεια τα γράμματα.

Όπως αναφέρεται ήταν μια βραδιά αντάξια της προσωπικότητας και του έργου του Νίκου Γ. Πενταρά, μια βραδιά μνήμης, τιμής και ειλικρινούς συγκίνησης, που υπενθύμισε πως το πνευματικό έργο παραμένει ζωντανό όσο συνεχίζει να εμπνέει.