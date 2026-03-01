Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Αλεξάνδρα πρωταγωνιστεί

Σε προστάτιδα των ηλικιωμένων και του ρατσισμού εναντίον τους εξελίσσεται η βουλεύτρια του Volt Αλεξάνδρα Ατταλίδου, έχοντας ως άξιο συμπαραστάτη τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργο Κουκουμά. Η Αλεξάνδρα πρωταγωνιστεί τον τελευταίο καιρό για την άρση των διακρίσεων, για την ασφάλιση ηλικιωμένων που οδηγούν μετά τα 70, ενώ με τον Κουκουμά καταθέτουν πρόταση νόμου ώστε η ηλικία και η αναπηρία να συμπεριληφθούν στον περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμου. Συγκεκριμένα να υπάρξει προστασία από ρητορική μίσους λόγω ηλικίας και αναπηρίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι ηλικίαν έχοντες (65+) θα συγχαρούν διά της ψήφου τους τους δύο βουλευτές στις εκλογές του ερχομένου Μαΐου. Μιλάμε για το 17-18% του πληθυσμού τουτέστιν περίπου 200-205 χιλιάδες άτομα με βάση τους υπολογισμούς για το 2025. 

ΘΟΥΚΗΣ

