Δεν μας φτάνει ο σανός των πολιτικών

Δεν μας φτάνει ο σανός των πολιτικών ότι τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας σε σχέση με τις φάρμες που έχουν προσβληθεί από τον αφθώδη πυρετό, μας προκύπτουν και τα εξ ουρανού πρωτόκολλα με τον μητροπολίτη Κιτίου Γεράσιμο των γνησίων χριστιανών, να περιοδεύει στις φάρμες και να κάνει αγιασμούς. Σύμφωνα με τις αναφορές, η ομάδα αυτή των κληρικών επισκέφθηκαν υποστατικό της περιοχής, παρά τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της επιδημίας του αφθώδους πυρετού. Με τα ράσα και τα άμφια γεμάτα ιούς έκαναν και σύναξη στον ιερό μητροπολιτικό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Αραδίππου, στο πλαίσιο, λέει, της ποιμαντικής παρέμβασης της Ιερά Μητρόπολης Κιτίου για την επιδημιολογική κατάσταση που καταγράφεται στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας τελέστηκε αγιασμός και αναγνώστηκαν ειδικές ευχές υπέρ προστασίας των τσούρων και των κατσέλλων και αποτροπής της νόσου, με τη συμμετοχή του εφημερίου του ναού π. Κυριακού και του ιεροδιακόνου της Μητρόπολης π. Χρυσοστόμου. Βεβαίως γι’ αυτή τη δράση φταίνε και διάφοροι φτανοί κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αντί να τρέξουν να εμβολιάσουν τα ζώα τους και να λάβουν μέτρα προστασίας κάνουν αγιασμούς και δεήσεις. Κάποιοι από αυτούς μαθαίνουμε ότι είναι αντιεμβολιαστές. Ούτε το εμβόλιο του κορωνοϊού έβαλαν οι ίδιοι, ούτε επιτρέπουν να εμβολιαστούν οι τσούρες και οι κατσέλλες τους. 

ΘΟΥΚΗΣ

 

