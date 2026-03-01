Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Θα κάνει ένσταση η κα Παναγιώτου;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κάποιοι παρακαλώ να σταματήσουν να πιέζουν την υπουργό Γεωργίας να παραιτηθεί. Την τάραξαν με τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, πάνε να την τρελάνουν με τον αφθώδη πυρετό και σαν να μην έφταναν όλα αυτά ήρθε και η ΕΕΥ να την αφαιρέσει από τους καταλόγους των διοριστέων. Η κ. Παναγιώτου είχε μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου δικαίωμα να απαντήσει αν αποδέχεται ή όχι τη θέση διορισμού στη μέση εκπαίδευση από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Αντί αυτού η κ. Παναγιώτου ζήτησε και άλλη παράταση για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Από την άλλη η κ. Παναγιώτου ανήκει στον τελευταίο κατάλογο διοριστέων χωρίς εξετάσεις, ο οποίος θα καταργηθεί το 2027. Με λίγα λόγια πώς θα μπορούσε να πάρει αναστολή έως το 2028 όταν θα τελειώσει η υπουργική της θητεία χωρίς να υπάρχει κατάλογος; Υπ’ αυτές τις συνθήκες η ΕΕΥ την αφαίρεσε ομόφωνα από τον κατάλογο, παρά τις έξωθεν παρεμβάσεις. Είναι σίγουρο ότι η κ. Παναγιώτου θα κάνει ένσταση, την οποία θα εξετάσουν τα ίδια άτομα που την αφαίρεσαν από τους καταλόγους.

ΘΟΥΚΗΣ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα