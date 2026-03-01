Θα κάνει ένσταση η κα Παναγιώτου;

Κάποιοι παρακαλώ να σταματήσουν να πιέζουν την υπουργό Γεωργίας να παραιτηθεί. Την τάραξαν με τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, πάνε να την τρελάνουν με τον αφθώδη πυρετό και σαν να μην έφταναν όλα αυτά ήρθε και η ΕΕΥ να την αφαιρέσει από τους καταλόγους των διοριστέων. Η κ. Παναγιώτου είχε μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου δικαίωμα να απαντήσει αν αποδέχεται ή όχι τη θέση διορισμού στη μέση εκπαίδευση από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Αντί αυτού η κ. Παναγιώτου ζήτησε και άλλη παράταση για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Από την άλλη η κ. Παναγιώτου ανήκει στον τελευταίο κατάλογο διοριστέων χωρίς εξετάσεις, ο οποίος θα καταργηθεί το 2027. Με λίγα λόγια πώς θα μπορούσε να πάρει αναστολή έως το 2028 όταν θα τελειώσει η υπουργική της θητεία χωρίς να υπάρχει κατάλογος; Υπ’ αυτές τις συνθήκες η ΕΕΥ την αφαίρεσε ομόφωνα από τον κατάλογο, παρά τις έξωθεν παρεμβάσεις. Είναι σίγουρο ότι η κ. Παναγιώτου θα κάνει ένσταση, την οποία θα εξετάσουν τα ίδια άτομα που την αφαίρεσαν από τους καταλόγους.

ΘΟΥΚΗΣ