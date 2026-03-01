Συνέχιση της προσπάθειας για επίλυση του Κυπριακού, και προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο είπε ο ΚΕ στην Τάλα

Με ξεκάθαρο μήνυμα συνέχειας της προσπάθειας για επίλυση του Κυπριακού, προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και διατήρησης άσβεστης της ιστορικής μνήμης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο του στον Ιερό Ναό της Σωτήρος Χριστού στην Τάλα, τιμώντας τα τέσσερα ηρωικά τέκνα της κοινότητας.

Του μνημοσύνου προέστη ο Επίσκοπος Χύτρων Ηγούμενος της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Νεοφύτου.

«Το πραγματικό χρέος είναι να κρατούμε ζωντανό το νόημα της θυσίας τους στην καθημερινή μας στάση», ανέφερε, τονίζοντας πως η ευθύνη δεν εξαντλείται στην απόδοση τιμών, αλλά μεταφράζεται σε στάση ζωής και εθνική συνέπεια. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε την ανάγκη υπεράσπισης της αξιοπρέπειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος έζησε τη βάρβαρη εισβολή, βιώνει την παράνομη κατοχή και την προσφυγιά, γνωρίζοντας βαθιά τι σημαίνει να ζητάς δικαιοσύνη και ελευθερία.

«Ο πόθος αυτού του λαού για δικαίωση και λύτρωση παραμένει άσβεστος», τόνισε, διαμηνύοντας πως παραμένει αταλάντευτη η βούληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, με πλήρη σεβασμό στο κεκτημένο της προηγούμενης διαδικασίας, στο Διεθνές Δίκαιο, στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δήλωσε επίσης ετοιμότητα για σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει περιθώριο παράτασης της υφιστάμενης κατάστασης πραγμάτων». Ξεχωριστή και φορτισμένη ήταν η αναφορά στους τέσσερις ήρωες της Τάλας τους Χρίστο Μ. Κκέλη, Μιλτιάδη Στυλιανού, Γεώργιο Μιχαήλ και Χαράλαμπο Καραγιάννη, τους οποίους χαρακτήρισε ζωντανό κομμάτι της συλλογικής συνείδησης του τόπου. Μνημονεύοντας τις οικογένειές τους, σημείωσε ότι ο πόνος μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη και η φιλοπατρία σε μεγαλείο. Επικαλέστηκε, μάλιστα, τα λόγια του Κώστα Μόντη, «Όταν μιλάς για ήρωες, να προσέχεις. Γιατί τα λόγια στάζουν αίμα.»

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι η συλλογική ευθύνη είναι να μην παραδοθεί στις επόμενες γενιές μια πατρίδα μοιρασμένη, αλλά μια πατρίδα ελεύθερη, όπου όλοι οι πολίτες θα απολαμβάνουν τα ίδια θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες της ευρωπαϊκής οικογένειας.

«Είμαστε εμείς τα βουνά και οι θάλασσες, εμείς η γη, η μνήμη και ο πόνος αυτού του τόπου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πίστη ότι μετά την ύβρη θα έρθει η κάθαρση, μετά τη Σταύρωση η Ανάσταση, μετά το σκοτάδι το φως. Κλείνοντας, υπογράμμισε πως οι τελετές μνήμης δεν είναι απλώς πράξεις τιμής προς το παρελθόν, αλλά στιγμές συλλογικής αυτογνωσίας υπενθύμιση ότι η ελευθερία είναι καρπός θυσιών και ότι η μνήμη και η ελπίδα είναι το νήμα που ενώνει το χθες με το αύριο, κατέληξε.

Μετά το πέρας του μνημοσύνου ακολούθησε κατάθεση στεφάνι στο Μνημείο των ηρώων στην περιοχή Άπης.